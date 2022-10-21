HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

20.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir deri giyim mağazasına kimliği belirsiz iki kişi yüzlerini kapatarak molotof kokteyli ile saldırdı.

Antalya’da bir deri giyim mağazasına kimliği belirsiz iki kişi yüzlerini kapatarak molotof kokteyli ile saldırdı. Komşu dükkandan çıkan bir kişi yangını büyümeden söndürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre deri giyim ürünleri satan bir mağazaya sabah saatlerinde molotof kokteyli ile saldırıldı. Yüzlerini kapişonlu ceket ve şapka ile kapatan kimliği belirsiz iki kişi cam vitrine taş ve molotof kokteyli ile saldırdı. Komşu dükkanda sabah namazına kalkan bir kişi alevleri görerek söndürdü. Saldırı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde yüzleri kapalı iki kişiden biri önce taşı cam vitrine atıyor. Diğer şahıs ise yaktığı molotof kokteylini mağazaya fırlatıyor. Karşıdan gelen komşusu ise alevleri söndürdüğü anlar yer alıyor.

“Sorumlularının bulunmasını istiyoruz”
Olayı gerçekleştirenlerin bulunmasını istediklerini belirten mağaza sorumlusu Fatih Aslanparçası, “Sabah 6.30 sıralarında 2-3 kişi bira şişelerinden Molotof kokteyli yapmışlar. Önce cama taş atıyorlar. Daha sonra molotof atıyorlar. Karşı komşumuz sabah namazına kalktığı sırada o görüyor. Yangını söndürüp bize haber verdi. Polisler geldi, inceleme yaptı. Sorumlularının bulunmasını istiyoruz. Neden ve kim yaptı öğrenmek istiyoruz. Allah’a şükür cam tam kırılmamış. Müdahalede erken olduğu için çok zararımız yok” dedi.

Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.