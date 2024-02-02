Armağan Çağlayan açık açık sordu! Mika Can Raun cinsiyet sorusunu duyunca ne diyeceğini bilemedi

Estetikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Mika Can Raun son olarak Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.
Uzun süre kendisinden haber alınmayan Raun hemşireleriyle birlikte pozunu "Prensesiniz geldi" notuyla paylaşarak cinsiyet ameliyatı iddialarını doğrulamış oldu.
Mika Can Raun şimdi de Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programı Gör Beni'ye konuk oldu. Hayatındaki değişimi anlatan Raun cinsiyet sorusunu duyunca ne diyeceğini bilemedi.
Armağan Çağlayan açık açık 'Ameliyat oldunuz öyle anlıyorum' diyince. Mika Raun 'ne ameliyatı?' diye sordu. Çağlayan 'Bedeninizi ruhunuza uydurdunuz diyeyim' diye tekrar sordu.