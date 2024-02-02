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  4. Armağan Çağlayan açık açık sordu! Mika Can Raun cinsiyet sorusunu duyunca ne diyeceğini bilemedi

Armağan Çağlayan açık açık sordu! Mika Can Raun cinsiyet sorusunu duyunca ne diyeceğini bilemedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 08:51 | Son Güncelleme:
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TikTok fenomeni Mika Can Raun, cinsiyet değiştirme süreciyle ve sonrasında yaptırdığı estetiklerle kavuştuğu yeni görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Mika Can Raun şimdi de Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Gör Beni programına katılan Mika Raun cinsiyet sorusunu duyunca ne diyeceğini bilemedi.

Estetikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Mika Can Raun son olarak Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

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İTİRAFI OLAY OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlendikten sonra cinsiyet değiştirme sürecine giren Raun adeta bambaşka biri oldu.
Sesini bile değiştiren fenomen Türkiye'de tamamlayamadığı sürecini Tayland'a giderek tamamladı.

Uzun süre kendisinden haber alınmayan Raun hemşireleriyle birlikte pozunu "Prensesiniz geldi" notuyla paylaşarak cinsiyet ameliyatı iddialarını doğrulamış oldu.

Mika Can Raun şimdi de Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programı Gör Beni'ye konuk oldu. Hayatındaki değişimi anlatan Raun cinsiyet sorusunu duyunca ne diyeceğini bilemedi. 

Armağan Çağlayan açık açık 'Ameliyat oldunuz öyle anlıyorum' diyince. Mika Raun 'ne ameliyatı?' diye sordu. Çağlayan 'Bedeninizi ruhunuza uydurdunuz diyeyim' diye tekrar sordu.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Mika Can Raun sosyal medya
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