Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

Silopi ilçesinde Savaş Işık ve Mizgin Işık çiftinin düğün salonunda gerçekleşen düğüne Ertoşi Gevdan Aşireti Ağası Mehmet Aslan ile Van, Hakkari, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, Irak ve İran’dan gelen aşiret üyeleri katıldı.

130 KOYUN KESİLDİ

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli düğünde 130 adet koyun kesilirken, 2 ton da pirinç kullanıldı.

Aşiret Ağası Mehmet Aslan ve aşiretin önde gelen isimlerinin 288 bin TL bahşiş verdiği düğünde geline 1 kilogram ağırlığında altın takı takıldı. Takılan altın ve paraların ise toplam 1 milyon 258 bin TL olduğu öğrenildi.

Damat Savaş Işık, çok mutlu olduğunu belirterek, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan akrabalarına teşekkür etti.