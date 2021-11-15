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Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

15.11.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti’nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı.

Silopi ilçesinde Savaş Işık ve Mizgin Işık çiftinin düğün salonunda gerçekleşen düğüne Ertoşi Gevdan Aşireti Ağası Mehmet Aslan ile Van, Hakkari, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, Irak ve İran’dan gelen aşiret üyeleri katıldı.

130 KOYUN KESİLDİ

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli düğünde 130 adet koyun kesilirken, 2 ton da pirinç kullanıldı.
Aşiret Ağası Mehmet Aslan ve aşiretin önde gelen isimlerinin 288 bin TL bahşiş verdiği düğünde geline 1 kilogram ağırlığında altın takı takıldı. Takılan altın ve paraların ise toplam 1 milyon 258 bin TL olduğu öğrenildi.
Damat Savaş Işık, çok mutlu olduğunu belirterek, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan akrabalarına teşekkür etti.
Damadın amcası Abdullah Işık da görkemli bir düğün yaptıklarını belirtti. Işık, "Çok iyi geçti. Düğüne katılan Ertoşi Gevdan Aşireti’nin ağası olan başta Mehmet Ağa, Van’dan, Hatay’dan, Adana, Mersin, Kuzey Irak’tan yani bütün illerden akrabalarımız katıldı.
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