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Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı gönlünü şarkıcı Ufuk Beydemir'e kaptırdı!

17.06.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix platformunda yayınlanan gençlik dizisi 'Aşk 101'de rol almasıyla yıldızı parlayan İpek Filiz Yazıcı, gönlünü ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir'e kaptırdı. Aşk 101'in yeni sezonun başlaması beklenirken dizinin Işık'ı Filiz Yazıcı, yaşadığı aşkla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı ile fotoğrafını yayınlayan Yazıcı, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Yeni Hayat, Elimi Bırakma gibi dizilerde rol almasıyla ekranlarda boy gösteren İpek Filiz Yazıcı, son olarak Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101'de Işık karakterine hayat vermesiyle ününe ün kattı. Oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Yazıcı gönlünü 'Ay Tenli Kadın' ile büyük çıkış yakalayan şarkıcı Ufuk Beydemir kaptırdı.

İpek Filiz Yazıcı- Ufuk Beydemir ile aşk yaşıyor!

Aşk 101 dizisinde aldığı rol ile büyük kitlelerce tanınmaya başlanan İpek Filiz Yazıcı, yaşadığı aşk ile gündeme geldi.

GÖNLÜNÜ KAPTIRDI

GÖNLÜNÜ KAPTIRDI
2018 yılında 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile büyük çıkış yakalayan şarkıcı Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ
Ünlü oyuncu gönlünü başarılı şarkıcıya kaptırırken hayranları ikiye bölündü.

YAKIŞTIRDILAR

YAKIŞTIRDILAR
Birçok hayranı güzel oyuncusu ile Beydemir'i yakıştırırken, kimisi de beğenmediği yönünde yorumlarda bulunda.

KAÇAMAK TATİL

KAÇAMAK TATİL
Bir süredir birlikte olan ünlü çift geçtiğimiz günlerde şehir hayatından uzaklaşarak kıs bir tatil yaptılar.
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Anahtar Kelimeler:
Netflix İpek Filiz Yazıcı
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