Barbaroslar yayın tarihi: Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor? Barbaroslar ilk bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Barbaroslar için geri sayım başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Yetkin Dikinciler ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Mısırlı yönetmen Adel Adeeb oturuyor. Barbaroslar dizisinin senaryosunu ise Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz kaleme alıyor. Peki, birçok kişinin merakla beklediği Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor?

Barbaroslar ne zaman başlıyor?

30 Mart tarihinden itibaren çekimleri devam eden Barbaroslar dizisi için merak giderek artıyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar dizisi için nefesler tutuldu.

İlk fragmanı da paylaşılan dizinin yayın tarihine ilişkin kesin bir tarih ise verilmedi. Ancak dizinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

Barbaroslar oyuncuları Barbaros dizisinin kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun yer alacağı biliniyor.