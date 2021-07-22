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Baş Belası dizisinin İpek'i İrem Helvacıoğlu'ndan alkışlanan hareket! Paylaşımına beğeni yağdı

22.07.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda daha önce Sen Anlat Karadeniz isimli dizide rol alan ve şimdilerde Baş Belası dizisinde İpek karakterine hayat veren başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan alkışlanan bir hareket geldi. Helvacıoğlu'nun çalıştıkları sette kedi beslediği ve onlara yuva yaptığı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımına ise beğeni ve yorum yağdı. İşte o paylaşım ayrıntılar...

31 yaşındaki güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan alkışlanan bir hareket geldi. Baş Belası dizisi ile ekranlarda olan Helvacıoğlu'nun çekimlerin gerçekleştiği evde kedi beslediği ortaya çıktı. Sevilen oyuncu, sosyal medya paylaşımında hayvanlar için dikkat çekti.

İrem Helvacıoğlu'ndan alkışlanan hareket!

Şimdilerde Baş Belası dizi ile ekranlarda olan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, oyunculuk kariyerinin yanında özel yaşamıyla da çok sık gündeme geliyor.

Sette kedilere bakıyor!

Sette kedilere bakıyor!
Hayvan sevgisiyle bilinen Helvacıoğlu'nun, çekimler devam ederken çalıştıkları sette kedi beslediği ve onlara yuva kurduğu ortaya çıktı.
Helvacıoğlu, hayvanlara yuva yapmak için insanlara teşvik amaçlı bir instagram paylaşımında da bulundu.

"Aç ya da susuz kalmayacak"

"Aç ya da susuz kalmayacak"
Güzel oyuncu paylaşımına "Setimizin un kurabiyesi biz olmadığımız zamanlarda da aç ya da susuz kalmayacak" notunu düştü.

Mama ve su kabının önemine dikkat çekti

Mama ve su kabının önemine dikkat çekti
Helvacıoğlu, story dışında hesabında yaptığı post paylaşımında ise "Sokakta yaşayan her canlı için yapabilecek çok şey var ama en önemlisi özellikle bu sıcaklarda içebilecekleri suyu onlara verebilmek. " notunu düştü ve hayvanlar için mama ve su kabının önemine dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu Baş Belası dizisi
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