Baş Belası dizisinin İpek'i İrem Helvacıoğlu'ndan alkışlanan hareket! Paylaşımına beğeni yağdı

31 yaşındaki güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan alkışlanan bir hareket geldi. Baş Belası dizisi ile ekranlarda olan Helvacıoğlu'nun çekimlerin gerçekleştiği evde kedi beslediği ortaya çıktı. Sevilen oyuncu, sosyal medya paylaşımında hayvanlar için dikkat çekti.

İrem Helvacıoğlu'ndan alkışlanan hareket!

Şimdilerde Baş Belası dizi ile ekranlarda olan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, oyunculuk kariyerinin yanında özel yaşamıyla da çok sık gündeme geliyor.

Sette kedilere bakıyor! Hayvan sevgisiyle bilinen Helvacıoğlu'nun, çekimler devam ederken çalıştıkları sette kedi beslediği ve onlara yuva kurduğu ortaya çıktı.

Helvacıoğlu, hayvanlara yuva yapmak için insanlara teşvik amaçlı bir instagram paylaşımında da bulundu.

"Aç ya da susuz kalmayacak" Güzel oyuncu paylaşımına "Setimizin un kurabiyesi biz olmadığımız zamanlarda da aç ya da susuz kalmayacak" notunu düştü.