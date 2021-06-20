Baş Belası dizisinin İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun ablasıyla benzerliği şaşırttı! İşte İrem Helvacıoğlu'na ikizi kadar benzeyen ablası...

İşte İrem Helvacıoğlu ve ablasının şaşırtan benzerliğini gözler önüne seren o fotoğraflar...

Daha önce ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i olarak ününe ün katan İrem Helvacıoğlu, şimdilerde ATV'de yayınlanan Baş Belası isimli dizide İpek karakterine hayat veriyor.

İşte Helvacıoğlu'nun ablası olan Merve Helvacıoğlu'nun İrem Helvacıoğlu'na ne kadar benzediğini gösteren bir başka fotoğraf...