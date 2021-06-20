Baş Belası dizisinin İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun ablasıyla benzerliği şaşırttı! İşte İrem Helvacıoğlu'na ikizi kadar benzeyen ablası...

İşte İrem Helvacıoğlu ve ablasının şaşırtan benzerliğini gözler önüne seren o fotoğraflar...
İREM HELVACIOĞLU İLE ABLASININ BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI!
ATV ekranlarında bugün yayınlanmaya başlayan Baş Belası dizisinde İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.
Helvacıoğlu'nun ablası ile büyük benzerliği takipçilerini şaşırttı.
İKİZ KARDEŞ GİBİ BENZİYOR!
Ablası ile ikiz kardeş derecesinde benzerlik taşıyan Helvacıoğlu, ablasıyla çekildiği fotoğraflarla güzelliğine hayran bıraktı.
Daha önce ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i olarak ününe ün katan İrem Helvacıoğlu, şimdilerde ATV'de yayınlanan Baş Belası isimli dizide İpek karakterine hayat veriyor.
İşte Helvacıoğlu'nun ablası olan Merve Helvacıoğlu'nun İrem Helvacıoğlu'na ne kadar benzediğini gösteren bir başka fotoğraf...
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