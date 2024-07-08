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  4. Başkentte polis göstericileri kovaladı! Paris yangın yeri: Erken seçim sonrası ortalık savaş alanına döndü

Başkentte polis göstericileri kovaladı! Paris yangın yeri: Erken seçim sonrası ortalık savaş alanına döndü

08.07.2024 08:26
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Fransa'da aşırı sağ karşıtları dün adeta zafer sarhoşluğu yaşadı, başkent Paris'te sokaklar yangın yerine döndü. Erken seçimlerin 2. turunda sandıktan birinci çıkmalarını kutlayan göstericiler Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Polis ile eylemciler arasında yaşanan gerginlikte bisikletler ateşe verildi, koşuşturmacalar yaşandı, polis biber gazıyla müdahale etti. Başkent sokaklarından gelen görüntüler savaş alanını andırdı.

Fransa erken genel seçimlerinde 2. turda sandıktan sol ittifakı birinci çıktı. İlk turun birincisi aşırı sağcı ittifak üçüncü sıraya geriledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ittifakı ise ikinci oldu. Aşırı sağ karşıtı göstericiler sol ittifakının erken seçimlerde sandıktan birinci çıkmasını kutlamak için meydana indi. Polis göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Dünya şimdi Paris sokaklarındaki akılalmaz görüntüleri konuşuyor...

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İBRE 2. TURDA TERSİNE DÖNDÜ

Sandık çıkış anketlerine göre, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ve Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakının 2. tur kapsamında aşırı sağa karşı gittiği işbirliği olumlu sonuç aldı.

Seçimde, Yeni Halk Cephesi ittifakı sandıktan birinci çıkarken; Cumhurbaşkanı Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakı ikinci oldu. İlk turun birincisi aşırı sağcı ittifakı ise bu turda üçüncü sıraya geriledi.

Seçime katılan hiçbir parti veya ittifak, Mecliste salt çoğunluğu almak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı.

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2. TURDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Paris dahil ülkenin farklı kentlerinde dün akşam aşırı sağa karşı gösteriler düzenlendi. Fransa genelinde 30 bin güvenlik gücü 2. tur için görevlendirildi. Fransız basınındaki haberlere göre, Ulusal Meclis önüne polis kuvvetleri sevk edilirken, gösteri ihtimaline karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Ulusal meclisin önüne 8 polis minibüsü konuşlandırıldı.

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PARİS'TE POLİSTEN, AŞIRI SAĞ KARŞITLARINA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Ülkede, erken genel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Yeni Halk Cephesi, Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan ittifak oldu. Aşırı sağa karşı Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, sol ittifakının sandıktan birinci çıkmasını kutladı.

Ellerinde Fransa ve Filistin bayrakları, "Paris'ten Gazze'ye Aşırı Sağ Geçemeyecek", "Mahallelerimizde Faşistlere Yer Yok" ve "Devrim" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

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İlk başta şenlik havasında geçen gösteride, ilerleyen saatlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik arttı.

Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı.

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Polis, göstericileri dağıtmak için peşlerinden koştu ve biber gazıyla müdahale etti.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, sokak ortasından yanan bisikletleri söndürdü.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express

PARİS'TEN SAVAŞ ALANINI ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.

Seçimin ilk turunda, aşırı sağcı ittifak yüzde 33 civarında oyla sandıktan birinci çıkmış, Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sıraya yerleşmişti.

Seçimin 2. turuna ilişkin resmi sonuçların da İçişleri Bakanlığınca 8 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Paris Fransa Emmanuel Macron erken seçim
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