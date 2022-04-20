Bebeğinin cinsiyetini açıklayan Adrina Lima'nın kaslı karnı olay oldu

40 yaşındaki dünyaca ünlü model Adriana Lima, şubat ayında TikTok hesabından yayınladığı video ile 3. kez anne olacağını duyurdu. 7 aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Lima, partiyle erkek bebek beklediğini duyurdu.

HAMİLE ADRINA LİMA'NIN KARIN KASLARI OLAY OLDU!

Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki Valentina, 9 yaşındaki Sienna ve sevgilisiyle bir parti düzenleyen Adriana Lima, erkek bebek beklediğini duyurdu.

Adriana Lima dün gerçekleşen, Los Angeles'taki Alexander Wang Fortune City şovu için podyumda yürürken büyüyen karnıyla dikkat çekti.

40 yaşındaki efsane model, karnını açıkta bırakan elbisesi ve uzun latex çizmeleriyle kusursuz bir görüntü çizdi.

Karın kaslarıyla dikkat çeken Adriana Lima sosyal medyada tartışmalara neden oldu.