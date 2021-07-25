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Benim Kocam Yapmaz filmi nerede çekildi? İşte Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları

25.07.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV’de ilk kez ekranlara gelen Benim Kocam Yapmaz filmi, izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Merve Sevi, Nurseli İdiz ve Çağkan Çulha gibi isimlerin yer aldığı Benim Kocam Yapmaz filminin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor. 2020 yılında yapımı tamamlanan film, komedi türünde yer alıyor. Peki Benim Kocam Yapmaz filmi nerede çekildi. İşte konusu ve oyuncuları…

Benim Kocam Yapmaz filminin başrollerinde Merve Sevi, Nurseli İdiz, Çağkan Çulha ve Şeyla Halis gibi başarılı isimler yer alıyor. Örnek bir çift olan Selvi ve Sami’nin aslında o kadar sadakatli bir ilişkileri olmadığını konu edinen film, komik sahneleri ile izleyicilerden beğeni topluyor. Peki Benim Kocam Yapmaz filmi nerede çekildi? İşte Benim Kocam Yapmaz filminin oyuncuları ve konusu…

Benim Kocam Yapmaz filmi nerede çekildi?

İzleyenlere kahkaha tufanına boğan Benim Kocam Yapmaz filmi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi.

Benim Kocam Yapmaz filmi konusu

Benim Kocam Yapmaz filmi konusu
Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur.
Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir.
Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer…

Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları

Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları
Benim Kocam Yapmaz filminin oyuncu kadrosunda Merve Sevi, Çağkan Çulha, Nurseli Idiz, Şeyla Halis, Kimya Gökçe Aytaç, Wilma Elles ve Orçun Kaptan’ın yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Nurseli İdiz Wilma Elles
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