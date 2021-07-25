Benim Kocam Yapmaz filmi nerede çekildi? İşte Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları

Benim Kocam Yapmaz filminin başrollerinde Merve Sevi, Nurseli İdiz, Çağkan Çulha ve Şeyla Halis gibi başarılı isimler yer alıyor. Örnek bir çift olan Selvi ve Sami’nin aslında o kadar sadakatli bir ilişkileri olmadığını konu edinen film, komik sahneleri ile izleyicilerden beğeni topluyor. Peki Benim Kocam Yapmaz filmi nerede çekildi? İşte Benim Kocam Yapmaz filminin oyuncuları ve konusu…