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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir? Fatoş Yelliler nereli ve kaç yaşında?

07.08.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığı iddiasına son noktayı koydu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yelliler, Göz ile aralarında kısa süreli arkadaşlık olduğunu doğruladı. Bunun ardından Fatoş Yelliler'in kim olduğu merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Fatoş Yelliler'in, Gökhan Göz ile aralarında çıkan aşk iddialarına yanıt olarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapması üzerine Yelliler'in kim olduğu merak konusu oldu. Fatoş Yelliler, müzisyen Berdan Mardini ile 2010'da dünyaevine girmişti. İşte ayrıntılar...

Fatoş Yelliler kimdir?

Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler 2010'da dünyaevine girmişti. Mardini ile Yelliler, geçen mart ayında evliliklerini noktalama kararı aldı.
Mardini'nin avukatı, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" diye konuşmuştu.
Fatoş Kandemir aslen Mardinli. 5 Kasım 1978 Diyarbakır'da dünyaya gelen Kandemir 43 yaşında. Kandemir, 7 kardeşin 6'cısıdır. Babası devler memurudur.
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