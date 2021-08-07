Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir? Fatoş Yelliler nereli ve kaç yaşında?

Fatoş Yelliler'in, Gökhan Göz ile aralarında çıkan aşk iddialarına yanıt olarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapması üzerine Yelliler'in kim olduğu merak konusu oldu. Fatoş Yelliler, müzisyen Berdan Mardini ile 2010'da dünyaevine girmişti. İşte ayrıntılar...
Fatoş Yelliler kimdir?
Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler 2010'da dünyaevine girmişti. Mardini ile Yelliler, geçen mart ayında evliliklerini noktalama kararı aldı.
Mardini'nin avukatı, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" diye konuşmuştu.
Fatoş Kandemir aslen Mardinli. 5 Kasım 1978 Diyarbakır'da dünyaya gelen Kandemir 43 yaşında. Kandemir, 7 kardeşin 6'cısıdır. Babası devler memurudur.
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