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  4. Binlerce yıllık! Sınır duvarı çalışmalarında yer altı buzuluna rastlandı

Binlerce yıllık! Sınır duvarı çalışmalarında yer altı buzuluna rastlandı

15.08.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları sırasında Van'da binlerce yıllık ‘permafrost’ denilen donmuş toprağa rastlandı.

Sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan çalışmaların ikinci etabında, yüklenici firma çalışanları donmuş toprağa denk geldi. Burada iş makineleriyle çalışmalarını sürdüren ekipler, binlerce yıllık buzulları kırarak beton blokların konulacağı zemini hazırlıyor.

“BUZUL PARÇALARI ÇOK ÖZEL YAPILAR"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bölgede kazılar sonucu ortaya çıkan buzul parçaların çok özel yapılar olduğuna dikkat çekti.
Bu oluşumları dünyanın farklı bölgelerinde görmenin mümkün olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, şunları ifade etti:
"Özelikle belli yükseltide ‘permafrost’ dediğimiz yapı içerisinde oluşan buzullardır. Yüksek kesimlerde ve kutuplara yakın bölgelerde toprağın alt katları donmuş olarak bulunur. Kış aylarında tamamen donar, yaz aylarında belli bir kısmı çözülür.
Donma ve çözülme süreci içerisinde, suyun toprağın iç kesimlerine doğru sızması sonucu kış aylarında tekrar donar. Bu uzun yıllar sürer ve su katmanı buzul haline dönüşür. Buzul zamanla içerisindeki toprağı dışarı atar.
Buzul kütleleri halinde toprağın altında kalır. Bunlar ileri aşamada eğimle beraber toprağın içerisinde kanallar halinde de görülebilirler." (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Van
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