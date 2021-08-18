Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü sunucu Esra Ceyhan tanınmaz halde!

ATV ekranlarının klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye adlı programı sunan Ceyhan'ın şimdiki hali gündem oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Ceyhan'ın aldığı kilolar oldukça dikkat çekti. Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapan Ceyhan, Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye adlı program ile büyük başarı elde etmişti. İşte ayrıntılar...

ÜNLÜ SUNUCU ESRA CEYLAN'I GÖRENLER TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ...

ATV ekranlarında yayınlanan ve bir klasik haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye adlı programın başarılı sunucusu Esra Ceyhan şimdiki haliyle gündem oldu.

52 yaşındaki Ceyhan "esraceyhanofficial" kullanıcı adı ile Instagram hesabından, kendisini takip eden 293 bin kişi için sık sık paylaşım yapıyor.

Ekranlardan uzun süre uzak kalan Ceyhan'ın yaptığı paylaşımlarda, aldığı kilolar gündem oldu. Ceyhan'ın yeni halini görenler, ünlü ismi tanımakta zorluk çekti.

ESRA CEYHAN KİMDİR? 1969 İzmir doğumlu Esra Ceyhan Türk televizyon programcısı ve sunucu. Ceyhan programcılığa HBB televizyonun İkiden Dörde isimli gündüz kuşağı kadın programıyla başladı. Sonrasında ATV'ye geçti ve bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı yıllarca devam ettirdi.