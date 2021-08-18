MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü sunucu Esra Ceyhan tanınmaz halde!

Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü sunucu Esra Ceyhan tanınmaz halde!

18.08.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan, ATV ekranlarında yıllarca yayınlanan Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye programını sundu. Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye programı yıllarca seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan 52 yaşındaki sunucunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Ceyhan, aldığı kilolarla gündem oldu.

ATV ekranlarının klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye adlı programı sunan Ceyhan'ın şimdiki hali gündem oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Ceyhan'ın aldığı kilolar oldukça dikkat çekti. Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapan Ceyhan, Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye adlı program ile büyük başarı elde etmişti. İşte ayrıntılar...

ÜNLÜ SUNUCU ESRA CEYLAN'I GÖRENLER TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ...

ATV ekranlarında yayınlanan ve bir klasik haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye adlı programın başarılı sunucusu Esra Ceyhan şimdiki haliyle gündem oldu.
52 yaşındaki Ceyhan "esraceyhanofficial" kullanıcı adı ile Instagram hesabından, kendisini takip eden 293 bin kişi için sık sık paylaşım yapıyor.
Ekranlardan uzun süre uzak kalan Ceyhan'ın yaptığı paylaşımlarda, aldığı kilolar gündem oldu. Ceyhan'ın yeni halini görenler, ünlü ismi tanımakta zorluk çekti.

ESRA CEYHAN KİMDİR?

ESRA CEYHAN KİMDİR?
1969 İzmir doğumlu Esra Ceyhan Türk televizyon programcısı ve sunucu. Ceyhan programcılığa HBB televizyonun İkiden Dörde isimli gündüz kuşağı kadın programıyla başladı. Sonrasında ATV'ye geçti ve bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı yıllarca devam ettirdi.
Aynı zamanda Ceyhan, Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Sonrasında TV 8'e geçti ve programına bir sezon TV 8'de devam etti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Korkunç olay! Uçağın kanadında cansız beden böyle görüntülendi

Korkunç olay! Uçağın kanadında cansız beden böyle görüntülendi

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Ünlü oyuncu isyan etti, İBB'den yanıt geldi!

Ünlü oyuncu isyan etti, İBB'den yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti! Yalnız bırakmadılar

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti! Yalnız bırakmadılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eğitimiyle hayran bıraktı! Elendiği soru sosyal medyada olay oldu

Eğitimiyle hayran bıraktı! Elendiği soru sosyal medyada olay oldu

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.