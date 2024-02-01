Bir gören bir daha baktı! Trende demirlere yaslanıp baş aşağı asılı kaldı... "Bunu neden yapmış ki?"

Çin'in Hong Kong bölgesindeki bir trende Avrupalı ya da Amerikalı olduğu düşünülen bir kadın turist akrobat gibi baş aşağı asılı kaldı. Trendeki diğer yolcuların gözü önünde baş aşağı asılı bir şekilde yolculuğuna devam eden kadının o anları cep telefonuyla çekilerek sosyal medyadan paylaşıldı.
Turistin bacaklarını demirlerin üzerine koyarak baş aşağıya devam ettiği yolculuğuna dai görüntüler kısa sürede sosyal medya tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri eleştirdi.
Sosyal medya kullanıcılarından biri "Bunu neden yapmış ki?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Daha çok izlenme için ne yapacaklarını şaşırdılar" yorumunu yaptı.