MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir paylaşım yaptı... Kim Kardashian 1,26 milyon dolarlık ceza ödeyecek

Bir paylaşım yaptı... Kim Kardashian 1,26 milyon dolarlık ceza ödeyecek

03.10.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın tüm dünyada en çok takip edilen isimlerinden olan Kim Kardashian’ın başı yaptığı bir paylaşımla dertte. Gündem yaratan paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, kripto para paylaşımı nedeniyle para cezasıyla karşı karşıya kaldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bir kripto varlığı yasa dışı şekilde tanıttığı gerekçesiyle magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kardashian'ın 1,26 milyon dolarlık para cezası ödeyeceğini açıkladı.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian gündem yaratan paylaşımları nedeniyle sosyal medyanın en çok ilgi çeken ünlülerinden bir tanesi. Ancak ünlü ismin başı, bu kez yaptığı bir kripto para paylaşımı sebebiyle derde girdi. Kim Kardashian, paylaşımı yüzünden dudak uçuklatan bir para cezası ödeyecek. İşte detaylar...

INSTAGRAM HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM SONRASI PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

SEC'ten yapılan açıklamada, Kardashian'ın EthereumMax tarafından sunulan ve satılan kripto varlığın tanıtımı için ücret aldığını açıklamadan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu kaydedildi.
Kardashian'ın yasa dışı şekilde kripto varlığı tanıttığı suçlamaları karşısında anlaşma yoluna gittiği belirtilen açıklamada, 1,26 milyon dolarlık cezayı ödemeyi ve komisyonun devam eden soruşturmasında iş birliği yapmayı kabul ettiği aktarıldı.
Açıklamada, Kardashian'ın Instagram hesabından EthereumMax tarafından sunulan kripto varlıklar hakkında bir paylaşımda bulunması için kendisine 250 bin dolar ödendiğini açıklamadığının tespit edildiği bildirildi.
Kardashian'ın paylaşımının, potansiyel yatırımcıların EMAX tokenleri almalarına yönelik talimatları içeren EthereumMax web sitesi bağlantısını içerdiği belirtilen açıklamada, Kardashian'ın federal menkul kıymetler yasalarının ilgili hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilan SEC Başkanı Gary Gensler, "Bu dava, ünlülerin veya influencerların kripto varlıklar da dahil olmak üzere yatırım fırsatlarını desteklediğinde, bu yatırım ürünlerinin tüm yatırımcılar için doğru olduğu anlamına gelmediğini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gensler, yatırımcıları kendi finansal hedefleri ışığında bir yatırımın potansiyel risklerini ve fırsatlarını değerlendirmeye teşvik ettiklerini vurguladı. (AA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kripto para sosyal medya ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!

Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!

Eski kocası gelen fantezi mesajıyla şoke oldu! "Kafayı yemiş"

Eski kocası gelen fantezi mesajıyla şoke oldu! "Kafayı yemiş"

Zam bekleyen vatandaşın gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

Zam bekleyen vatandaşın gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?

'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Pazarda dehşet! Mandalinaları beğenmedi, kurşun yağdırdı

Pazarda dehşet! Mandalinaları beğenmedi, kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.