Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde acıklı son! Demir Yaman’ı canlandıran Murat Ünalmış diziden ayrıldı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin ile başlayan ayrılık furyası neredeyse tüm sezon devam etti.

Hünkar, Yılmaz, Behice, Müjgan, Sevda karakterlerinin vedasıyla bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırtacak.

Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış bu akşam yayınlanacak olan 102. bölümüyle Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerasını sonlandıracak. Bir Zamanlar Çukurova dizisi son dönemde başrol oyuncularının arasında yaşanan gerilim haberleriyle gündeme gelmişti.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SETİNDE NELER OLDU?

3 sezondur Adana’da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Nisan’da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı.

Kerem Alışık senaryodaki bir sahneyi değiştirmeye kalkınca Murat Ünalmış duruma itiraz etti. Kerem Alışık yaşanan tartışma sırasında öfkelendi ve Ünalmış’a “Hıyar oğlu hıyar” dedi. Bu anlar yönetmen Murat Saraçoğlu tarafından da kayda alındı. Saraçoğlu gerginlik artınca seti paydos etti. Bu gerilim sonrası Murat Ünalmış, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve İsmail Kerem Alışık hakkında kendisine hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.