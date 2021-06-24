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Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde acıklı son! Demir Yaman’ı canlandıran Murat Ünalmış diziden ayrıldı

24.06.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu sezon yaşanan oyuncu ayrılıklarıyla gündemden hiç düşmedi. Bu akşam yayınlanacak olan sezon finali bölümüyle dizide Demir Yaman’ı canlandıran Murat Ünalmış da Bir Zamanlar Çukurova’ya veda ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin ile başlayan ayrılık furyası neredeyse tüm sezon devam etti.

Hünkar, Yılmaz, Behice, Müjgan, Sevda karakterlerinin vedasıyla bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırtacak.

Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış bu akşam yayınlanacak olan 102. bölümüyle Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerasını sonlandıracak. Bir Zamanlar Çukurova dizisi son dönemde başrol oyuncularının arasında yaşanan gerilim haberleriyle gündeme gelmişti.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SETİNDE NELER OLDU?

3 sezondur Adana’da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Nisan’da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı.

Kerem Alışık senaryodaki bir sahneyi değiştirmeye kalkınca Murat Ünalmış duruma itiraz etti. Kerem Alışık yaşanan tartışma sırasında öfkelendi ve Ünalmış’a “Hıyar oğlu hıyar” dedi. Bu anlar yönetmen Murat Saraçoğlu tarafından da kayda alındı. Saraçoğlu gerginlik artınca seti paydos etti. Bu gerilim sonrası Murat Ünalmış, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve İsmail Kerem Alışık hakkında kendisine hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Bir Zamanlar Çukurova'da peş peşe altıncı veda!

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon finalinde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon finalinde neler olacak?
Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır.
Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır!
Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır.
Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır.
Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Murat Ünalmış Vahide Perçin
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
NEDEN SEZON FİNALİ ACABA DİZİDE KİMSE KALMADI YAPRAK DÖKÜMÜ GİBİ DÖKÜLDÜLER TATLI TATLI FİNAL YAP DİZİYİ BİTİR
uzun dizileri sevmiyorum zaten 50 bölüm neyinize yetmiyor

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