Boşanma sonrasında verdiği kilolarla gündem yarattı! Boşanmasını böyle kutladı... Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi: "Ne kaybettiğine dön de bir bak"

TikTok'ta 'tonyaodom72' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Tonya isimli bir kadın kilo verme sürecini TikTok videosunda "Boşanmanın parıltısını göstermek istedim" notuyla paylaştı. Paylaşımında Tonya mutsuz evliliğinden çıkmadan önce nasıl göründüğünü ve boşandıktan sonra kendisini mutlu hissettiği zamanlardaki görüntüsünü ortaya çıkardı.
Görüntülerde Tonya'nın karanlıkta ağlarken çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı. Ardından ise Tonya kocasını ve çocuklarıyla bir eğlence parkında çekilen fotoğrafını yayınladı.
Boşanma evraklarına onay damgasının vurulmasından sonra nihayet özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tonya, "Boşanma parlıyor, boşanma bugün kesin! Boşanma Günü'nüz kutlu olsun!" notunu ekledi.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü boşanmanın ardından Tonya'nın yeni imajını ve mutlu olmasını desteklediğini ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kaybettiğine dön de bir bak" yorumunu ekledi.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadını sen yarattın. Benim için mesele kilo kaybı değil, artık parıldaman ve gerçek bir gülümsemeye sahip olman" yorumunu yaptı.
Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Resmen gençleşmişsin ve inanılmaz bir ışık saçıyorsun. Kendinle gurur duymalısın" yorumunda bulundu.