Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Boşanma sonrasında verdiği kilolarla gündem yarattı! Boşanmasını böyle kutladı... Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi: "Ne kaybettiğine dön de bir bak"

    Boşanma sonrasında verdiği kilolarla gündem yarattı! Boşanmasını böyle kutladı... Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi: "Ne kaybettiğine dön de bir bak"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.03.2024 10:01
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta 'tonyaodom72' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın boşanma sonrasındaki yeni imajını gösterince sosyal medyada gündem yarattı. Boşanması kesinleştikten sonra fazla kilolarından kurtulmak için sıkı bir diyet programı ve sporla hızla kilo veren genç kadının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kadının öncesi ve sonrasına ait görüntülerinden oluşan paylaşımı gündem yarattı.

    TikTok'ta 'tonyaodom72' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Tonya isimli bir kadın kilo verme sürecini TikTok videosunda "Boşanmanın parıltısını göstermek istedim" notuyla paylaştı. Paylaşımında Tonya mutsuz evliliğinden çıkmadan önce nasıl göründüğünü ve boşandıktan sonra kendisini mutlu hissettiği zamanlardaki görüntüsünü ortaya çıkardı.

    İlginizi Çekebilir

    Sosyal medya bu sokak röportajını paylaşıyor! "Bizimki görürse yine olay çıkarır"

    Sosyal medya bu sokak röportajını paylaşıyor! "Bizimki görürse yine olay çıkarır"

     Düğün dansı kontrolden çıktı! Twerk yapan gelin şaşırttı

    Düğün dansı kontrolden çıktı! Twerk yapan gelin şaşırttı

     Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

     Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Boğazından çıkan şaşkına çevirdi

    Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Boğazından çıkan şaşkına çevirdi

     Bangladeş'ten paylaştı! "Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar”

    Bangladeş'ten paylaştı! "Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar”

    Vitrin

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    Görüntülerde Tonya'nın karanlıkta ağlarken çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı. Ardından ise Tonya kocasını ve çocuklarıyla bir eğlence parkında çekilen fotoğrafını yayınladı.

    Boşanma evraklarına onay damgasının vurulmasından sonra nihayet özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tonya, "Boşanma parlıyor, boşanma bugün kesin! Boşanma Günü'nüz kutlu olsun!" notunu ekledi.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü boşanmanın ardından Tonya'nın yeni imajını ve mutlu olmasını desteklediğini ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kaybettiğine dön de bir bak" yorumunu ekledi.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadını sen yarattın. Benim için mesele kilo kaybı değil, artık parıldaman ve gerçek bir gülümsemeye sahip olman" yorumunu yaptı.

    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Resmen gençleşmişsin ve inanılmaz bir ışık saçıyorsun. Kendinle gurur duymalısın" yorumunda bulundu.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek anlatmıştı

    İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek anlatmıştı

    Akaryakıta bu gece çifte zam!

    Akaryakıta bu gece çifte zam!

    'Pis kızlar yüzünden enfeksiyon kapıyorum'

    'Pis kızlar yüzünden enfeksiyon kapıyorum'

    Hamile ata cinsel saldırıda bulunan sapık kıskıvrak yakalandı

    Hamile ata cinsel saldırıda bulunan sapık kıskıvrak yakalandı

    'Hiç aldattınız mı?' sorusuna cevabı olay oldu! "Evet aldattım daha yeni hatta"

    'Hiç aldattınız mı?' sorusuna cevabı olay oldu! "Evet aldattım daha yeni hatta"

    Evinde ölü bulunmuştu! Gizemli ölüm: Son mesajı ortaya çıktı

    Evinde ölü bulunmuştu! Gizemli ölüm: Son mesajı ortaya çıktı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

    Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.