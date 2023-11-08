Boykot kararı alan AK Partili belediyelerden görüntüler geldi: İsrail böyle protesto edildi

"7 Ekim'den bugüne devam eden bir katliam var. Dünyanın gözü önünde, insanların gözü önünde yapılan bir katliam var. Biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu yaşananlara duyarsız kalamazdık. Süleymanpaşa belediyemizin iştiraki olduğu Paşa kafelerde İsrail'i destekleyen veya İsrail menşeli her ürünün satışını yasakladık.