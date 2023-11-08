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  4. Boykot kararı alan AK Partili belediyelerden görüntüler geldi: İsrail böyle protesto edildi

Boykot kararı alan AK Partili belediyelerden görüntüler geldi: İsrail böyle protesto edildi

08.11.2023 13:36 | Son Güncelleme:
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Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'i boykot edenler her geçen gün artıyor. Son olarak Tekirdağ'da AK Partili 4 belediye boykot kararı alıp harekete geçti. Belediyelerin iştiraklerinde İsrail menşeli içeceklerin de dahil olduğu çok sayıda ürünün depolara kaldırıldığı görüntüler kameralara yansıdı.

Tekirdağ'da AK Partili Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Hayrabolu ve Kapaklı ilçe belediyeleri, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in ürünlerini ve İsrail'e desteklerini açıklayan markaların satışlarını yapmama kararı aldı. Karar uygulanırken AK Partili isimlerden boykota ilişkin çağrı geldi.

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Tekirdağ'da AK Partili, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Hayrabolu ve Kapaklı ilçe belediyeleri, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in ürünlerini ve İsrail'e desteklerini açıklayan markaların satışlarını yapmama kararı aldı.

"KARTOPU ETKİSİ YARATALIM"

"KARTOPU ETKİSİ YARATALIM"

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, İsrail'in Gazze'deki masum insanları, çocukları katletmesine AK Parti teşkilatları ve belediyelerin sessiz kalmadığını belirterek şöyle konuştu:

"AK Parti Tekirdağ teşkilatı olarak Filistin halkının yanında duruyoruz ve katil İsrail yönetiminin Gazze'deki insanlık dışı katliamlarını ve soykırımını lanetliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu boykot hareketini genişletmek ve bir kartopu etkisi yaratmak adına desteğe çağırıyoruz."


Karar üzerine Süleymanpaşa Belediyesi'nin iştiraki Paşa kafelerde, İsrail menşeli ürünler dolaplardan indirilerek depolara kaldırıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Gazze'de yapılan soykırım durana kadar satışları yasakladıklarını söyledi. İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı kınadıklarını ifade eden Uzunlar ise şunları söyledi:

"7 Ekim'den bugüne devam eden bir katliam var. Dünyanın gözü önünde, insanların gözü önünde yapılan bir katliam var. Biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu yaşananlara duyarsız kalamazdık. Süleymanpaşa belediyemizin iştiraki olduğu Paşa kafelerde İsrail'i destekleyen veya İsrail menşeli her ürünün satışını yasakladık.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ İsrail boykot ak parti

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