Buket Aydın pozlarını paylaştı! "Ellerine bak yaşlanmış" yorumuna kızdı

Erce Baykal ile olan 7 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından Mustafa Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan spiker Buket Aydın değişimiyle de dikkat çekiyor.

Estetikle bambaşka birine dönüşen Aydın bir süre önce daha fazla estetik yaptırmak istediğini açıklamıştı.

"Sünnet derisinden alınan kök hücre çok yaygın ama ben onu yaptırmayacağım. Çok doğru bulunmuyor. Esas popüler olan; bebeklerin kordon kanından elde edilen bir kök hücre var, bunun yüze enjektesi... Bunu deneyeceğim" diyen Buket Aydın pozlarını paylaştı.

Spiker kendisine yapılan "Ellerine bak yaşlanmış" yorumuna ise kızdı. Aydın takipçisine "Ya b.k atacak bir şey bulamadın di mi başka evet kendini böyle avut" yanıtını verdi.



