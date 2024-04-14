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  4. Buket Aydın pozlarını paylaştı! "Ellerine bak yaşlanmış" yorumuna kızdı

Buket Aydın pozlarını paylaştı! "Ellerine bak yaşlanmış" yorumuna kızdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.04.2024 10:58
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Değişimiyle sık sık gündeme gelen Buket Aydın sosyal medyada adından söz ettiriyor. Politika yorumlarıyla sık sık polemiklere konu olan Aydın son pozlarına gelen bir yoruma kızdı.

Erce Baykal ile olan 7 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından Mustafa Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan spiker Buket Aydın değişimiyle de dikkat çekiyor.

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Estetikle bambaşka birine dönüşen Aydın bir süre önce daha fazla estetik yaptırmak istediğini açıklamıştı.

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"Sünnet derisinden alınan kök hücre çok yaygın ama ben onu yaptırmayacağım. Çok doğru bulunmuyor. Esas popüler olan; bebeklerin kordon kanından elde edilen bir kök hücre var, bunun yüze enjektesi... Bunu deneyeceğim" diyen Buket Aydın pozlarını paylaştı.

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Spiker kendisine yapılan "Ellerine bak yaşlanmış" yorumuna ise kızdı. Aydın takipçisine "Ya b.k atacak bir şey bulamadın di mi başka evet kendini böyle avut" yanıtını verdi.

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Vitrin

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı

Pınar Dilşeker

Pınar Dilşeker
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Buket Aydın doğru ele istedi
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