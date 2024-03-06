Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan korkutan yeni uyarı 'Her an olabilir! Artık...'

Yoshinori Moriwaki, “Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale’de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi’nde. Artık hazır olunsun” dedi.