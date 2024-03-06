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Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan korkutan yeni uyarı 'Her an olabilir! Artık...'

06.03.2024 11:02
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Çanakkale’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem bölgede endişeye yol açtı. Çanakkale'deki 4,9'luk depremi daha önceden tahmin ettiğini iddia eden Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için “Her an deprem olabilir. Artık hazır olunsun” şeklinde uyarıda bulundu.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Merzifon 7. Kitap Fuarı’na katılan deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den korkutan uyarı geldi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

JAPON DEPREM UZMANI MORİWAKİ: "MARMARA'DA HER AN DEPREM OLABİLİR"

Yoshinori Moriwaki, “Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale’de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi’nde. Artık hazır olunsun” dedi.

Yoshinori Moriwaki, halkla buluştuğu söyleşide binaların bulunduğu zeminin yapısına ve yaşam üçgeni yönteminin önemine değindi.

Yoshinori Moriwaki, su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulmasını tavsiye etti.

BAŞKAN KARGI: "4 AYDA 21 BİN ADET DEPREM ÇANTASI DAĞITTIK"

BAŞKAN KARGI: "4 AYDA 21 BİN ADET DEPREM ÇANTASI DAĞITTIK"

Fuarı düzenleyen Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde bulunan ilçede 4 ayda 21 bin adet deprem çantası dağıttıklarını açıkladı.

İlçeyi 10 yıldır yöneten Başkan Kargı, “Önümüzdeki dönemde depremi merkezi alan bir imar revizyon çalışması yapmayı planlıyoruz." dedi.

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