Cansu Dere "Pavyon bu sistemin bir parçası" dedi sözleri sosyal medyayı salladı

“Bu konuşulanları oradaki kadınlar da duyuyor ya, biraz daha zarif olmalıyız. Pavyon bu sistemin bir parçası ve sebebi bu kadınlar değil. Bir doktorun hayatını izliyoruz, bir de pavyonda çalışan kadının hikayesine bakalım. Onun üzüntülerine, neden orada olduğuna, yaşadıklarına bakalım, hayat bu ya.”