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  4. Cansu Dere "Pavyon bu sistemin bir parçası" dedi sözleri sosyal medyayı salladı

Cansu Dere "Pavyon bu sistemin bir parçası" dedi sözleri sosyal medyayı salladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 09:26 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan’ın “İnci Taneleri” dizisi gündemden düşmüyor. Dizinin özellikle pavyon dansı sahnesi kısa sürede çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Pavyon dansıyla ilgili birçok ünlü isimden yorum geldi. Konuyla ilgili yorum yapanlardan biri de ünlü oyuncu Cansu Dere oldu. Dere, son dönemlerin gündemi olan Dilber dansı ve pavyonlarla ilgili eleştiri yapanlar hakkında konuştu.

Yılmaz Erdoğan’ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren “İnci Taneleri” dizisi ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına bağladı. Diziyi eleştirenler de oldu, beğenenler de...

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PAVYON VE DİLBER YORUMU GÜNDEM OLDU

Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nin geçtiğimiz günlerde 2. bölümü yayınlandı. Dizide yer alan sahneler çok konuşuldu.

Dizideki "Dilber" dansı kısa süre içerisinde gündem oldu. Dailber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansı, elbisesi, şarkısı bir anda tüm sosyal mecralarda viral oldu.

Dizideki pavyon sahnelerinden dolayı diziye tepkiler gösterenler de oldu.  Tam tersi diziyi beğendiğini söyleyenler de...

Ünlü isimlerden de diziyle ilgili yorum geldi. Diziyle ilgili yorum yapanlardan biri de ünlü oyuncu Cansu Dere oldu. Dere, son dönemlerin gündemi Dilber dansı ve pavyonlarla ilgili eleştiri yapanlarla ilgili şöyle konuştu:

“Bu konuşulanları oradaki kadınlar da duyuyor ya, biraz daha zarif olmalıyız. Pavyon bu sistemin bir parçası ve sebebi bu kadınlar değil. Bir doktorun hayatını izliyoruz, bir de pavyonda çalışan kadının hikayesine bakalım. Onun üzüntülerine, neden orada olduğuna, yaşadıklarına bakalım, hayat bu ya.”

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