HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cinsel gücünüzü iki katına çıkaracak! Testosteron seviyelerini uçurur

Cinsel gücünüzü iki katına çıkaracak! Testosteron seviyelerini uçurur

29.11.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel sağlık konusunda bilinmeyen birçok bilgi bulunuyor. Zamanla cinsel güçte azalmalar meydana gelebiliyor. Özellikle erkeklerde yaşanan bu durum psikolojik olarak da sorunlar yaşanmasına neden oluyor. Erkekler için cinsel sağlığı ve gücü artıracak doğal gıdalar bulunuyor. Yaşam tarzınızı değiştirmek ve doğru besinleri tüketmek cinsel gücünüzü iki katına çıkarabilir.

Cinsellik her iki cinsiyet için de büyük önem taşıyor. Gündelik hayatta yaşanan stresli durumlar, zararlı alışkanlıklar cinsel isteğin azalmasına, cinsel gücün düşmesine neden olabiliyor. Birçok insan cinsel gücü artıracak doğal çözümler arıyor. Vücudunuzun stresle savaşması ve hormon seviyelerini dengelemesi cinsel sağlığı düzeltebilir. Bu durum için cinsel sağlığınıza katkı sağlayacak yiyecekler...

AVOKADO

AVOKADO
Avokado, kısırlığı olan erkeklerde sperm kalitesini artırabilen E vitamini açısından zengindir. Bir orta boy (150 gram) avokado, E vitamini için DV'nin %21'ini sağlar. Orta boy (150 gram) bir avokado ayrıca sperm kalitesi, testosteron üretimi ve doğurganlıkta rolleri olan temel bir mineral olan çinko için DV'nin %9'unu sağlar.

ACI BİBER

ACI BİBER
Bir araştırma, daha baharatlı yiyecekleri tercih eden erkeklerin tükürüklerinde daha hafif tatları tercih edenlere göre daha yüksek testosteron seviyelerine sahip olduğunu buldu. Bu, baharatlı yiyeceklerin testosteron seviyelerini artırdığı anlamına gelmese de, acı biberlerde bulunan kimyasal kapsaisin bazı yatak odası avantajlarına sahip olabilir. Diyetle alınan kapsaisin, beyninizin zevk merkezlerini uyarabilir, bu da potansiyel olarak ruh halinizi iyileştirebilir ve afrodizyak bir etki sağlayabilir.

DOMATES

DOMATES
Besin ve antioksidan açısından zengin domatesler, erkek cinsel sağlığı, doğurganlık ve prostat sağlığı ile ilgili çeşitli potansiyel faydalar sunar. Daha sağlıklı sperm üretimi ile bağlantılı olan kırmızı pigmentli bir antioksidan olan likopen içerirler. Ek olarak, sağlıklı erkeklerde artan sperm konsantrasyonlarıyla bağlantılı olabilecek C vitamini açısından da zengindirler. Likopen içeriği nedeniyle, domates tüketimi prostat kanseri riskinin azalmasıyla da ilişkilendirilebilir.

HAVUÇ

HAVUÇ
Araştırmalar, daha fazla havuç yemenin çok önemli olduğunu göstermiştir. Geleneksel tıpta da uzun süredir erkek kısırlığı için öneriliyorlar. Bu sebze, karotenoid içeriği nedeniyle hem sperm sayısını hem de motiliteyi (spermin hareketi ve yüzmesi) geliştirebilir. Karotenoidler, sağlık yararlarının çoğunu sağlayan havuçtaki turuncu pigmentli antioksidanlardır.

ELMA

ELMA
Elmanın çok yönlü sağlık yararları vardır, ancak daha az bilinen avantajlarından biri prostat sağlığı ile ilgilidir. Özellikle elma kabukları, aktif bileşik ursolik asit içerir. Bir test tüpü çalışması, ursolik asidin prostat kanseri hücrelerini "aç bırakabileceğini" ve büyümelerini önleyebileceğini kaydetti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
domates elma havuç testosteron Cinsellik Acı biber Avokado cinsel cinsel sağlık

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Hasta yakını doktorun burnunu kırdı!

Hasta yakını doktorun burnunu kırdı!

CZN Burak'a özendi, milyonlarca izlendi! Oda dolusu çiğ köfte yaptı, damacanayla yağ döktü

CZN Burak'a özendi, milyonlarca izlendi! Oda dolusu çiğ köfte yaptı, damacanayla yağ döktü

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.