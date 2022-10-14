Cinsel ilişkiye girmeden de uyarılma sağlanabiliyor! Seks zevkinizi üst sıraya taşıyacak ilginç uyarı bölgeleri

Kadınların ve erkeklerin seks hakkındaki beklentileri değişim gösterebiliyor. Erkekler çok daha hızlı bir şekilde orgazm olabilse de kadınların orgazm olması oldukça zorlayıcı olabiliyor. Seksten alınan zevk için sadece cinsel birlikteliğe ihtiyaç olduğunu düşünülüyor ancak bu konu büyük yanılgılar arasında bulunuyor. Hem kadınların hem de erkeklerin cinsellikten daha fazla zevk alabilmesi için bazı uyarıcı noktalardan yardım alınabilir. Bu bölgelere erojen bölgeler deniliyor. Vücutta bulunan bu noktalara yapılan temaslar alınan zevki zirveye taşıyor.

CİNSELLİK İÇİN UYARICI BÖLGELER

İÇ BİLEK Oraya dokunulmaya alışkın olmadığımız için, bilek - özellikle bileğin iç kısmı - heyecan verici bir nokta olabilir. McCombs, "Çok fazla sinir ucu var" diyor. "Tam o nabız noktasında ve bu, vücudunuzun daha samimi olmaya başladığı ilk aşama." İlk başta hafifçe dokunun, partnerinizin onlara duygusal olarak dokunduğunuz gerçeğiyle bağlantı kurmasına izin verin. "İnsanlar genellikle uyarıyı aceleye getirir" diyor ve ekliyor: "Bir saniye ayırıp göz teması kurmak, bir ruh hali yaratmada uzun bir yol kat edebilir."

ENSE BOYUN McCombs, bazı insanlar Marie Antoinette'in boyunlarına dokunulmasını düşünse de, boyundan öpmek neredeyse her zaman tahrik edicidir, diyor McCombs. Aslında, Cortex dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre , kadınlar enseyi göğüslerin ve meme uçlarının üzerinde erojen bölge olarak sıraladılar. McCombs, "Çok seksi bir yer çünkü çok savunmasız bir yer" diyor. "Dudakları boyunla birleştirirseniz, oldukça tahrik edicidir." Boynun kenarlarından başlamayı, öpmeyi veya parmaklarınızla nazikçe fırçalamayı önerir.

KALÇALAR NYC merkezli seks araştırmacısı Zhana Vrangalova, Ph.D., "Sıklıkla kullanılan bir şeyin tüm hislerini kaybettiğini düşünürdünüz" diyor. "Ama erojen potansiyel söz konusu olduğunda alt kısım oldukça yüksek." (Cinsel organlara yakınlığı göz önüne alındığında, aslında o kadar da şaşırtıcı değil.) Bu erotik alandan en iyi şekilde nasıl yararlanılır? Partnerinize orada kendisine nasıl dokunulmasını istediğini sorun. Sert? Yumuşak? Bırakın kendileri seçsinler.

DİZ ARKASI Dizin arkasındaki yumuşak nokta neden erojendir? McCombs, "Sık sık dokunulmadığımız başka bir sinir açısından zengin alan" diyor. "Bu bir yenilik, çünkü arkadaşlarımızın bize dokunduğu yer değil. Dizlerin arkasına dokunmak ve uyluklara kadar gitmek samimi... ve sizi ana çekime yaklaştırıyor." Önünüzde dururken eşinize dizlerinin arkasına hafifçe dokunmayı deneyin . Veya derin basınç ve gıdıklama arasında geçiş yaparak onlara masaj yapın.