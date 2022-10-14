HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cinsel ilişkiye girmeden de uyarılma sağlanabiliyor! Seks zevkinizi üst sıraya taşıyacak ilginç uyarı bölgeleri

Cinsel ilişkiye girmeden de uyarılma sağlanabiliyor! Seks zevkinizi üst sıraya taşıyacak ilginç uyarı bölgeleri

14.10.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik hakkında her geçen gün şaşırtıcı bilgiler öğreniyoruz. Seks ile ilgili bildiğimiz bilgiler sadece buzdağının görünen kısmı. Cinsel ilişkiden zevk almak için illa seks yapmanın gerek olmadığı belirtiliyor. Vücutta yer alan çeşitli alanlara yapılan temaslar alınan zevki ikiye katlıyor. Bu alanların bazıları oldukça dikkat çekici...

Kadınların ve erkeklerin seks hakkındaki beklentileri değişim gösterebiliyor. Erkekler çok daha hızlı bir şekilde orgazm olabilse de kadınların orgazm olması oldukça zorlayıcı olabiliyor. Seksten alınan zevk için sadece cinsel birlikteliğe ihtiyaç olduğunu düşünülüyor ancak bu konu büyük yanılgılar arasında bulunuyor. Hem kadınların hem de erkeklerin cinsellikten daha fazla zevk alabilmesi için bazı uyarıcı noktalardan yardım alınabilir. Bu bölgelere erojen bölgeler deniliyor. Vücutta bulunan bu noktalara yapılan temaslar alınan zevki zirveye taşıyor.

CİNSELLİK İÇİN UYARICI BÖLGELER

İÇ BİLEK

İÇ BİLEK
Oraya dokunulmaya alışkın olmadığımız için, bilek - özellikle bileğin iç kısmı - heyecan verici bir nokta olabilir. McCombs, "Çok fazla sinir ucu var" diyor. "Tam o nabız noktasında ve bu, vücudunuzun daha samimi olmaya başladığı ilk aşama." İlk başta hafifçe dokunun, partnerinizin onlara duygusal olarak dokunduğunuz gerçeğiyle bağlantı kurmasına izin verin. "İnsanlar genellikle uyarıyı aceleye getirir" diyor ve ekliyor: "Bir saniye ayırıp göz teması kurmak, bir ruh hali yaratmada uzun bir yol kat edebilir."

ENSE BOYUN

ENSE BOYUN
McCombs, bazı insanlar Marie Antoinette'in boyunlarına dokunulmasını düşünse de, boyundan öpmek neredeyse her zaman tahrik edicidir, diyor McCombs. Aslında, Cortex dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre , kadınlar enseyi göğüslerin ve meme uçlarının üzerinde erojen bölge olarak sıraladılar. McCombs, "Çok seksi bir yer çünkü çok savunmasız bir yer" diyor. "Dudakları boyunla birleştirirseniz, oldukça tahrik edicidir." Boynun kenarlarından başlamayı, öpmeyi veya parmaklarınızla nazikçe fırçalamayı önerir.

KALÇALAR

KALÇALAR
NYC merkezli seks araştırmacısı Zhana Vrangalova, Ph.D., "Sıklıkla kullanılan bir şeyin tüm hislerini kaybettiğini düşünürdünüz" diyor. "Ama erojen potansiyel söz konusu olduğunda alt kısım oldukça yüksek." (Cinsel organlara yakınlığı göz önüne alındığında, aslında o kadar da şaşırtıcı değil.) Bu erotik alandan en iyi şekilde nasıl yararlanılır? Partnerinize orada kendisine nasıl dokunulmasını istediğini sorun. Sert? Yumuşak? Bırakın kendileri seçsinler.

DİZ ARKASI

DİZ ARKASI
Dizin arkasındaki yumuşak nokta neden erojendir? McCombs, "Sık sık dokunulmadığımız başka bir sinir açısından zengin alan" diyor. "Bu bir yenilik, çünkü arkadaşlarımızın bize dokunduğu yer değil. Dizlerin arkasına dokunmak ve uyluklara kadar gitmek samimi... ve sizi ana çekime yaklaştırıyor." Önünüzde dururken eşinize dizlerinin arkasına hafifçe dokunmayı deneyin . Veya derin basınç ve gıdıklama arasında geçiş yaparak onlara masaj yapın.

SAÇ DERİSİ

SAÇ DERİSİ
Kuaför seansı olan herkesin bildiği gibi, birinin saçınıza ve saç derinize dokunması inanılmaz derecede rahatlatıcı olabilir. Aynı zamanda tahrik edici de olabilir, diyor Vrangalova. "Eşinizin saçıyla oynayın " diyor. " Kafa derisine masaj yapın. Tırnaklarınızı üzerinde gezdirin. Eşinizin nasıl tepki verdiğini görün."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
seks orgazm Kulak Cinsellik ayak bilek erkek kadın saç ense saç derisi kaşıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş bu haberi sevecek! Artık bakkallarda da satılacak

Vatandaş bu haberi sevecek! Artık bakkallarda da satılacak

Motorin fiyatlarına bir zam daha geliyor

Motorin fiyatlarına bir zam daha geliyor

İlk kez yayınlandı! ABD bu görüntüleri konuşuyor

İlk kez yayınlandı! ABD bu görüntüleri konuşuyor

İstanbul'un göbeğinde böyle basıldılar! "Kapat kameranı ya"

İstanbul'un göbeğinde böyle basıldılar! "Kapat kameranı ya"

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

Okullara dağıtılan zeka oyunlarında uygunsuz içerik tespit edildi!

Okullara dağıtılan zeka oyunlarında uygunsuz içerik tespit edildi!

İlginizi Çekebilir

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.