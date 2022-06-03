"Çocuklarım yatak odama da rahat rahat giriyorlar" demişti! İşte Demet Şener'in çocukları

Demet Şener ve Tolga Arman'ın aşk pozlarını duvara asmaları sosyal medyada gündem oldu. Demet Şener sevgilisiyle öpüşmelerinin resmedildiği tabloyu astığı salonundan pozlarını paylaşınca "Çocuklarından utanmıyor musun?" yorumlarına tepki gösterdi.

Şener bu tarz yorumlara "Yorumlara göre yaşamıyorum bu hayatı. Çocuklarım ve ben gayet güzel bir şekilde yaşıyoruz çok şükür. Çocuklarım benim yatak odama da rahat rahat giriyorlar. Siz kendinize saklayın fikirlerinizi" yanıtını verdi.

DEMET ŞENER'İN KIZI VE OĞLU

Demet Şener'in bu yanıtı sonrası çocukları merak konusu oldu.

Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden biri kızı bir oğlu var. Ömer Kutluay'ın babasının kopyası olması geçtiğimiz günlerde olay olmuştu.

15 yaşında olmasına rağmen uzun boyu ile dikkat çeken İrem Kutluay'a ise "Güzelliği annesinden almış" yorumları yapılmıştı.