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"Çocuklarım yatak odama da rahat rahat giriyorlar" demişti! İşte Demet Şener'in çocukları

03.06.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinin salonuna sevgilisiyle öpüşme anlarının tablosunu asan Demet Şener gündem olmuştu. Demet Şener gelen tepkiler üzerine "Çocuklarım yatak odama da rahat rahat giriyorlar" dedi. Bu açıklamadan sonra Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden olan çocukları merak edildi.

Demet Şener ve Tolga Arman'ın aşk pozlarını duvara asmaları sosyal medyada gündem oldu. Demet Şener sevgilisiyle öpüşmelerinin resmedildiği tabloyu astığı salonundan pozlarını paylaşınca "Çocuklarından utanmıyor musun?" yorumlarına tepki gösterdi.

Şener bu tarz yorumlara "Yorumlara göre yaşamıyorum bu hayatı. Çocuklarım ve ben gayet güzel bir şekilde yaşıyoruz çok şükür. Çocuklarım benim yatak odama da rahat rahat giriyorlar. Siz kendinize saklayın fikirlerinizi" yanıtını verdi.

Demet Şener öpüşme tablosuna gelen kötü yorumlara tepki gösterdi! Demet Şener öpüşme tablosuna gelen kötü yorumlara tepki gösterdi! "Çocuklarım yatak odama da..."

DEMET ŞENER'İN KIZI VE OĞLU

Demet Şener'in bu yanıtı sonrası çocukları merak konusu oldu.

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Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden biri kızı bir oğlu var. Ömer Kutluay'ın babasının kopyası olması geçtiğimiz günlerde olay olmuştu.

15 yaşında olmasına rağmen uzun boyu ile dikkat çeken İrem Kutluay'a ise "Güzelliği annesinden almış" yorumları yapılmıştı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener
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