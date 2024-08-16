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  4. Deha oyuncuları kimler? Sete çıkan Deha'dan ilk kareler geldi... "Bu ikili olmamış"

Deha oyuncuları kimler? Sete çıkan Deha'dan ilk kareler geldi... "Bu ikili olmamış"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.08.2024 11:52
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Yeni sezonda Show TV’de izleyicilerle buluşacak, Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Deha’nın çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'lu kareler görenleri ikna edemedi.

Devrim Özkan'ın başrole geleceği konuşulurken son anda kadrodan çıkarılması sonrası Deha dizisi gündem oldu.

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın yer aldığı Ay Yapım imzalı yeni dizi ‘Deha’, geçtiğimiz haftalarda çekimlere başladı.

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DEHA OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’nun (çocuk oyuncu) yer aldığı dizinin İstanbul’da devam eden çekimlerinden ilk kareler yayınlandı.

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Deha'da Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı kareler sosyal medyada gündem oldu. İkiliyi görenler "Devrim daha iyi olurdu", "Kardeş gibiler olmamış", "Yok bu ikili olmadı" yorumlarında bulundu.

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DEHA DİZİSİ KONUSU

‘Deha’, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli
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