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  4. Demi Rose kelimenin tam anlamıyla nefes kesti! Üzerini sadece inciyle örttü

Demi Rose kelimenin tam anlamıyla nefes kesti! Üzerini sadece inciyle örttü

31.05.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Rose, sansasyonel fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan 27 yaşındaki model, kıvrımlarını ortaya çıkaran son paylaşımıyla nefes kesti.

Demi Rose, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Geçtiğimiz haftadan bu yana İbiza'da vakit geçiren ünlü model, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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27 yaşındaki ünlü model, üzerini sadece inci bir aksesuarla kapattığı seksi fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Rose paylaşımına, "Divine" (İlahi) notunu düştü.

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Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.

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FOTOĞRAFLARLA DEMI ROSE

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Demi Rose
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