Demi Rose kelimenin tam anlamıyla nefes kesti! Üzerini sadece inciyle örttü

Demi Rose, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Geçtiğimiz haftadan bu yana İbiza'da vakit geçiren ünlü model, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
27 yaşındaki ünlü model, üzerini sadece inci bir aksesuarla kapattığı seksi fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Rose paylaşımına, "Divine" (İlahi) notunu düştü.
Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.
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