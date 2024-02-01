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  4. Dilan Polat'ın lüks aracı Hüsnü Çoban'ın altında! Arka Sokaklar'ın fragmanı sosyal medyayı salladı

Dilan Polat'ın lüks aracı Hüsnü Çoban'ın altında! Arka Sokaklar'ın fragmanı sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2024 11:24 | Son Güncelleme:
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'Kara para aklamak', 'Vergi kaçırmak' ve 'Örgüt kurmak' suçlamalarıyla 5 Kasım 2023 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesi gündemden düşmüyor. Polat ailesinin soruşturması devam ederken geçtiğimiz aylarda Dilan Polat'ın lüks otomobilleri polis aracına dönüştürülmüştü. Büyük yankı uyandıran bu gelişme Arka Sokaklar'a konu oldu.

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

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DİLAN POLAT'IN LÜKS ARACI HÜSNÜ ÇOBAN'DA

Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin malvarlıklarına el konulmuş ve şirketlerine kayyum atanmıştı. Polat ailesinin lüks araçları ise polis aracına dönüştürülmüştü.
Dilan Polat'ın lüks araçları başta Taksim Meydanı olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde kullanılmaya başlandı.
İstanbul'da devriye aracı olarak da kullanılan lüks araçlar bu kez Arka Sokaklar dizisine konu oldu.
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, fenomenlerin el konulan lüks araçlarını 662’nci bölümün çekimlerinde kullandı.
Arka Sokaklar’ın 2 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan 662’nci bölümünün tanıtımında; Rıza Baba ve ekibine tahsis edilen lüks araç, Hüsnü Çoban’ın kullanması için kendisine teslim ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat arka sokaklar sosyal medya
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