Dilan Polat'ın lüks aracı Hüsnü Çoban'ın altında! Arka Sokaklar'ın fragmanı sosyal medyayı salladı

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.



DİLAN POLAT'IN LÜKS ARACI HÜSNÜ ÇOBAN'DA

Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin malvarlıklarına el konulmuş ve şirketlerine kayyum atanmıştı. Polat ailesinin lüks araçları ise polis aracına dönüştürülmüştü.

Dilan Polat'ın lüks araçları başta Taksim Meydanı olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde kullanılmaya başlandı.

İstanbul'da devriye aracı olarak da kullanılan lüks araçlar bu kez Arka Sokaklar dizisine konu oldu.

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, fenomenlerin el konulan lüks araçlarını 662’nci bölümün çekimlerinde kullandı.