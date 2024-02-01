‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın ablası kameralara sinirlendi: İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz

Dün öğlen saatlerinde yaşanan olayda Cerrahpaşa Mahallesi'nde dükkanı bulunan Ramazan Pişkin çay ocağında öldürüldü. Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Pişkin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Diyarbakır’a götürülen Pişkin’in cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.
Ablası, Pişkin'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Sinirli ve üzgün olduğu görülen abla kameralara dönerek, "Siz tuttunuz bu kameraları. Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" diyerek feryat etti.
Şüphelinin yakalanması için polisin yaptığı çalışma sürerken, sosyal medyada, ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak paylaşımlar yapan Pişkin’in 2 hafta önce yayınladığı görüntü ortaya çıktı.
Pişkin, görüntülerde tarikatlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle rahatsız edildiğini belirterek, “Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil. Kendini bilmez, edepten, terbiyeden, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette. Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim.
Bidat ve hurafeler var. Maalesef rant kapılarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil.