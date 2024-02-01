HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın ablası kameralara sinirlendi: İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz

‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın ablası kameralara sinirlendi: İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz

01.02.2024 13:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada, ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak tanınan ve dün İstanbul Fatih’te bıçaklanarak katledilen Ramazan Pişkin memleketi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Pişkin'in, ablası tabutun başında gazetecilere tepki gösterdi. Kameralara sinirlenen acılı abla, "Siz tuttunuz bu kameraları. Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.

Dün öğlen saatlerinde yaşanan olayda Cerrahpaşa Mahallesi'nde dükkanı bulunan Ramazan Pişkin çay ocağında öldürüldü. Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Pişkin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Diyarbakır’a götürülen Pişkin’in cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.

ABLASI KAMERALARA SİNİRLENDİ

ABLASI KAMERALARA SİNİRLENDİ

Ablası, Pişkin'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Sinirli ve üzgün olduğu görülen abla kameralara dönerek, "Siz tuttunuz bu kameraları. Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" diyerek feryat etti.

İKİ HAFTA ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

İKİ HAFTA ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Şüphelinin yakalanması için polisin yaptığı çalışma sürerken, sosyal medyada, ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak paylaşımlar yapan Pişkin’in 2 hafta önce yayınladığı görüntü ortaya çıktı.

Pişkin, görüntülerde tarikatlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle rahatsız edildiğini belirterek, “Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil. Kendini bilmez, edepten, terbiyeden, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette. Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim.

Bidat ve hurafeler var. Maalesef rant kapılarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Diyarbakır
En Çok Okunan Haberler
Takside dehşet kamerada! Taksiciye kabusu yaşattı

Takside dehşet kamerada! Taksiciye kabusu yaşattı

‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın ablası kameralara sinirlendi: İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz

‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın ablası kameralara sinirlendi: İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz

Nuri Alço Yeşilçam'daki seks furyasını anlattı! "Para yok..."

Nuri Alço Yeşilçam'daki seks furyasını anlattı! "Para yok..."

Emekli maaşı zam farkında 15 gün detayı...

Emekli maaşı zam farkında 15 gün detayı...

Altınok'un metro sözlerine vatandaştan tepki: Siz imzaları kolay alırsınız, onlar alamaz

Altınok'un metro sözlerine vatandaştan tepki: Siz imzaları kolay alırsınız, onlar alamaz

Denize atladı! Halat uzattılar, tutmak istemedi

Denize atladı! Halat uzattılar, tutmak istemedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.