Dünya bu çantayı konuşuyor! Paris Moda Haftası'na damga vurdu... Yüzde 99'u havadan oluşan çanta olay oldu

Sebastien Meyer ve Arnaud Vaillant, 2024 sonbahar hazır giyim koleksiyonları için araştırmacı ve profesör Ioannis Michalous'un yardımıyla yüzde 99'u hava ve yüzde 1'ü camdan oluşan özel tasarım bir çanta yarattı. "Aerogel Air Swipe Bag" adlı çanta NASa tarafından desteklenen bir tasarım olarak dikkatleri üzerine çekti.



