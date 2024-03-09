Dünya bu çantayı konuşuyor! Paris Moda Haftası'na damga vurdu... Yüzde 99'u havadan oluşan çanta olay oldu

Sebastien Meyer ve Arnaud Vaillant, 2024 sonbahar hazır giyim koleksiyonları için araştırmacı ve profesör Ioannis Michalous'un yardımıyla yüzde 99'u hava ve yüzde 1'ü camdan oluşan özel tasarım bir çanta yarattı. "Aerogel Air Swipe Bag" adlı çanta NASa tarafından desteklenen bir tasarım olarak dikkatleri üzerine çekti.
Genellikle "mavi duman" veya "katı duman" olarak anılan Aerojel , süngerimsi, gözenekli bir yapıya sahip, hacminin yüzde 99'undan fazlasının açık alan olduğu, camdan bin kat daha az yoğunluğa sahip silikon bazlı bir katıdır.
Aerojel, solventlerle doldurulmuş kolloidal silika yapısal birimlerden oluşan bir jelin yüksek sıcaklıklar ve basınç kritik noktasında kurutulması ile birleştirilir. Ağırlığının yaklaşık 37 gram olduğu tahmin edilen çanta bir bulut gibi görünüyor ve nanomalzemeden üretilen en büyük parça olma özelliği taşıyor.
Coperni'nin bu çantalardan birden fazlasını yapmayı planlayıp planlamadığı konusunda henüz bir bilgi yok, ancak eğer yaparlarsa malzemenin 23 bin dolar civarında olduğu söylendi.
Coperni çantayı, "Bu Air Swipe çantası, bu uzay teknolojisi nanomalzemesinden yapılmış şimdiye kadarki en büyük nesnedir" ifadelerini kullandı.