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Dünya Kız Çocukları Günü mesajları! En yeni, anlamlı ve resimli 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlama mesajları

11.10.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri, WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. 2012 yılından bu yana kutlanan bu özel güne ilişkin mesajlara haberimizden ulaşabilirsiniz. En yeni, anlamlı ve resimli 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte resimli Dünya Kız Çocukları Günü mesajları...

Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri, mesajlaşma uygulmaları ve sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin girişimiyle hayata geçirilen bu özel güm her sene olduğu gibi bu yıl da 11 Ekim'de kutlanıyor. Bugün birçok özel sempozyum ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Biz de günün anlam ve önemine uygun Dünya Kız Çocukları Günü mesajlarını sizler için derledik. İşte En yeni, anlamlı ve resimli 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlama mesajları...

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz…
Toplumda daha güçlü olmaları, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmaları, bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları dileğiyle dünyadaki kız çocuklarının; 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.
Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun...
Bir gülüşe bin acı sığdırıyorlar… öyleyse neden üzüyoruz toplumu emanet ettiğimiz şu melekleri…?
Ben çocuk olsam ;büyüyünce ne olmak istersin diye sorsalar, tereddütsüz baba olmak ama Kız babası olmak isterim derim!
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Anahtar Kelimeler:
dünya kız çocukları günü
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