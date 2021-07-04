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Ebru Şancı’dan eşi Alpaslan Öztürk ile ilgili dikkat çeken paylaşım: 8 yıl önce dedim ki…

04.07.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray Futbol Kulübü ile bedelsiz şekilde anlaşma sağlayan Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın kadrosuna katılan Alpaslan Öztürk’ün eşi, sosyal medyada 8 yıl önce çektiği bir fotoğrafı yayınladı. Alpaslan Öztürk’ün yıllar önce çekilen o fotoğrafı ise çok konuşuldu.

Galatasaray ile anlaşmaya varan başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk’ün Galatasaray macerası yıllar öncesine dayanıyormuş. Eşi Ebru Şancı yıllar önce Alpaslan Öztürk’ü çektiği bir fotoğrafın aynısını, aynı yerde yeniden çekerek sosyal medyada paylaştı.

“Yine haklı çıktım”

Göztepe ile anlaşması sonra eren Alpaslan Öztürk, Galatasaray'a bedelsiz bir şekilde imza attı. 27 yaşındaki futbolcunun yıllar önce çekilen o fotoğrafı çok konuşuldu.
Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile eşini 8 yıl öncesine götürdü.
Türk Telekom Arena’nın önünde 2013 yılında çektiği bir fotoğrafı paylaşan Şancı, aynı yerde eşini tekrar çekerek sosyal medyada paylaştı.
Fotoğrafın altına “Yıl 2021 birde yana kaydırın, yıl 2013… 8 yıl önce bugün dedim ki bir gün burada oynayacaksın. Allah nasip etti, yine haklı çıktım.” notunu düşen Şancı’nın paylaşımı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Alpaslan Öztürk kimdir?

Alpaslan Öztürk kimdir?
16 Temmuz 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde doğan Alpaslan Öztürk, kariyerine Beerschot kulübünde başladı.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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