Ebru Şancı’dan eşi Alpaslan Öztürk ile ilgili dikkat çeken paylaşım: 8 yıl önce dedim ki…

Galatasaray ile anlaşmaya varan başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ’ün Galatasaray macerası yıllar öncesine dayanıyormuş. Eşi Ebru Şancı yıllar önce Alpaslan Öztürk’ü çektiği bir fotoğrafın aynısını, aynı yerde yeniden çekerek sosyal medyada paylaştı.

Göztepe ile anlaşması sonra eren Alpaslan Öztürk, Galatasaray'a bedelsiz bir şekilde imza attı. 27 yaşındaki futbolcunun yıllar önce çekilen o fotoğrafı çok konuşuldu.

Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile eşini 8 yıl öncesine götürdü.

Fotoğrafın altına “Yıl 2021 birde yana kaydırın, yıl 2013… 8 yıl önce bugün dedim ki bir gün burada oynayacaksın. Allah nasip etti, yine haklı çıktım.” notunu düşen Şancı’nın paylaşımı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.