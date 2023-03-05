El Salvador'un çok konuşulan yeni mega hapishanesi! Gangsterlerle dolu... Dev merkezden gelen fotoğraflar büyük yankı uyandırdı

Dünya, El Salvador'un yeni mega hapishanesini ve hapishanedeki mahkumların görüntüsüyle birlikte yaşam koşullarını konuşuyor. İngiliz Daily Mail gazetesi ise devasa hapishaneyi dikkat çekici bir haberle gündemine taşıdı. Haberde yer alan bilgiler ve verilen detaylar çok konuşulacak gibi duruyor.