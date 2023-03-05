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El Salvador'un çok konuşulan yeni mega hapishanesi! Gangsterlerle dolu... Dev merkezden gelen fotoğraflar büyük yankı uyandırdı

05.03.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gündeminde El Salvador'un yeni mega hapishanesi var. Şimdiden Kuzey ve Orta Amerika'nın en korkulan iki çetesi olan MS-13 ve Calle 18'in gangsterleriyle dolmuş durumda olan hapishane, toplama kampına benzetiliyor. Bu kadar çok azılı suçlunun bir arada bulunmasının, kompleks içinde cinayet ve isyan olasılığını artırdığı belirtilirken, hapishanede çekilen fotoğraflar ise büyük yankı uyandırmış durumda.

Dünya, El Salvador'un yeni mega hapishanesini ve hapishanedeki mahkumların görüntüsüyle birlikte yaşam koşullarını konuşuyor. İngiliz Daily Mail gazetesi ise devasa hapishaneyi dikkat çekici bir haberle gündemine taşıdı. Haberde yer alan bilgiler ve verilen detaylar çok konuşulacak gibi duruyor.

KUZEY VE ORTA AMERİKA'NIN EN KORKULAN İKİ ÇETESİ: MS-13 VE CALLE 18

Habere göre, El Salvador'un yeni mega hapishanesi şimdiden Kuzey ve Orta Amerika'nın en korkulan iki çetesi olan MS-13 ve Calle 18'in gangsterleriyle dolmuş durumda.

Ocak ayında açılan devasa CECOT (Terörizm Hapsetme Merkezi) kompleksinde, 100'den fazla mahkum, her birinde sadece iki tuvalet bulunan bir hücreyi paylaşıyor.

Hepsine yaşamak ve uyumak için bir metre kareden biraz daha küçük bir alan veriliyor. Şilteleri (yatak) veya açık alanları yok.

Mahkumların isimleri yasal nedenlerle kamuoyuna açıklanmamış olsa da, yetkililer bazı önemli çete figürlerini hapsettikleri bilgisini paylaştı.

Hapishanenin açılışı, Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin ulusal şiddeti temizleme kampanyası kapsamında iki çeteye yönelik baskının bir parçası olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
El Salvador hapishane

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