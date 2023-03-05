El Salvador'un çok konuşulan yeni mega hapishanesi! Gangsterlerle dolu... Dev merkezden gelen fotoğraflar büyük yankı uyandırdı

Dünya, El Salvador'un yeni mega hapishanesini ve hapishanedeki mahkumların görüntüsüyle birlikte yaşam koşullarını konuşuyor. İngiliz Daily Mail gazetesi ise devasa hapishaneyi dikkat çekici bir haberle gündemine taşıdı. Haberde yer alan bilgiler ve verilen detaylar çok konuşulacak gibi duruyor.
Habere göre, El Salvador'un yeni mega hapishanesi şimdiden Kuzey ve Orta Amerika'nın en korkulan iki çetesi olan MS-13 ve Calle 18'in gangsterleriyle dolmuş durumda.
Ocak ayında açılan devasa CECOT (Terörizm Hapsetme Merkezi) kompleksinde, 100'den fazla mahkum, her birinde sadece iki tuvalet bulunan bir hücreyi paylaşıyor.
Hepsine yaşamak ve uyumak için bir metre kareden biraz daha küçük bir alan veriliyor. Şilteleri (yatak) veya açık alanları yok.
Mahkumların isimleri yasal nedenlerle kamuoyuna açıklanmamış olsa da, yetkililer bazı önemli çete figürlerini hapsettikleri bilgisini paylaştı.
Hapishanenin açılışı, Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin ulusal şiddeti temizleme kampanyası kapsamında iki çeteye yönelik baskının bir parçası olarak gerçekleşti.