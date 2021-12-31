Elon Musk ile 1 yıl: İşte ünlü milyarderin 2021'deki en çılgın tweet'leri

O hem Tesla ve SpaceX'in CEO'su, hem dünyanın en ünlü milyarderlerinden biri, hem TIME'a göre yılın kişisi, hem de milyonlarca takipçiye hitap eden bir Twitter fenomeni... Evet, attığı tweet'lerle yıl boyu gündemden düşmeyen, yaptığı açıklamalarla daha çok insan tarafından tanınan Elon Musk'tan bahsediyoruz. Bizce 2021'e veda etmeye hazırlandığımız şu saatlerde ise, Elon Musk'ın en çılgın tweet'lerine bakmanın tam zamanı.

İŞTE ELON MUSK'IN 2021'DEKİ EN ÇILGIN 5 TWEET'İ

1- "LORDE EDGE" Twitter'ın gündeminde bir şekilde yer almayı başaran Elon Musk, kasım ayında ise ilginç bir adım atmıştı. Ünlü milyarder, mikroblog sitesi Twitter'daki adını "Lorde Edge" olarak değiştirmiş, konumunu da "Tröllheim" olarak işaretlemişti.

2- "ELON MUSK UZAYLI MI?" Musk, Twitter'da "Elon Musk uzaylı mı?" sorusunu soran bir hesaba "tabii ki" yanıtını vermişti. Hesap, Musk'ın bazı kişilerin uzaylı olduğunu düşündüğünü söylediği anlara ait bir video da paylaşmıştı.

3- "İÇİ BOŞ KÜRE" OLAN DÜNYA VE "EŞEK KRAL" Musk, nisan ayında yine ilginç bir tweet ile insanların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Dünyanın düz değil, içi boş bir küre olduğunu ve Eşek Kral'ın orada yaşadığını söylemişti. Bu, oldukça tuhaf bir teori olsa gerek.

4- UZAYLILAR Ünlü milyarder, yıl boyu uzaylılardan bahsetmişti. Mart ayında attığı bir tweet'te ise kendi sözleriyle "Uzaylılara karşı en güçlü argüman"ı paylaşmıştı. Musk, kamera çözünürlüğündeki iyileşmeye rağmen, UFO görüntülerinin aynı çözünürlükte olduğunu gösteren bir grafiği tweet'lemişti.