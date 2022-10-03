Elon Musk'ın robotu Optimus aslında nasıl bir robot? Fiyatı ne kadar olacak?

Tesla CEO'su Elon Musk'ın birçok projesi var, ancak şüphesiz hayranlarının en çok dikkatini çeken projesi insansı robot Optimus. Optimus aslında geçen sene tanıtıldı. Fakat sahneye bir robot değil, robot kılığında bir adam çıktı. Bu mühendislik seviyesi merak edilen bir proje için pek de iyi bir fikir değildi. Bu yıl ise Musk insansı robotunun bir prototipini göstermeye adeta söz verdi ve geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın robotunun prototipini görmeyi başardık.

İŞTE TESLA OPTIMUS!

Elon Musk, geçen yıla oranla bu yıl Optimus hakkında daha etkileyici şeyler söyledi. Her şeyden önce ilk olarak sahneye çıkan Bumble C isimli prototip beklenildiği kadar 'hareketliydi'. Sahnede tur atan ve yeteneklerinin sadece bir kısmını sergileyen robot, gelecekte tam sürümü çıktığında neler yapabileceğine dair bazı ipuçları sundu. Musk'a göre ise bu prototip gösterilenden daha fazlasını yapabilir.

Musk, robotun muhtemelen 20.000 dolardan daha düşük bir fiyatının olabileceğini tahmin etti. Bu bir günlük işlerde yardımcı olacak 'gerçek anlamda' bir robot için gayet makul bir fiyat olarak değerlendirildi.

Tesla'nın milyarder CEO'su şirketinin elektrikli arabalar için üretim deneyimine dayanarak robotik için gerekli olan yapay zekayı ve aktüatörleri oluşturmada çok iyi olduğunu açıkladı. Musk, bunun yetenekli robotları üretime sokmasına ve fabrikalarında test ederek başlamasına yardımcı olacağını söyledi.

Robot her ne kadar sahnede yeteneklerini sergilese de hala yeteri kadar iyi değil. Çünkü bu bir prototip. Şirketin tüm sorunları ise robotun tam sürümü çıkana kadar çözmesi umuluyor. Ancak Tesla'nın gösterdiği videolara dayanarak şunu söyleyebiliriz; Robot, kutuları kaldırmak ve bitki sulamak gibi şimdilik bir robottan beklenebilecek bazı görevleri yerine getirebiliyor. Gelecekteki görevleri arasında ise yemek pişirmek ve bahçe işleri yapmak gibi basit görevler olabilir.