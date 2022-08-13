Eski eşten beklenmedik çıkış! "Çocukları Britney Spears'ın hayranlarından korkuyor"

TMZ'ye göre Spears'ın eski eşi Kevin Federline, yakın bir arkadaşına 15 yaşındaki Jayden James ve 16 yaşındaki Sean Preston'ın şarkıcının durumu abartan hayranları yüzünden "tehlikede" olmaktan endişelendiklerini söyledi.

ÇOCUKLARI ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINDAN RAHATSIZDI

Federline, geçen hafta verdiği röportajda Jayden ve Sean'ın annelerinin çıplak fotoğraf paylaşımları yüzünden onunla görüşmek istemediklerini ifade etmişti.



Bu sözlere karşı çıkan Spears, Instagram'dan paylaşım yaparak ergen erkek çocuklarıyla uğraşmanın zor olduğunu, çocukların evine geldiğinde kendilerini odalarına kapattığını anlattı.



Spears, çocuklarının bu tavrı hakkında "Kaba olmak ayrı, nefret dolu olmak ayrı!" yazdı.



Federline da bunun ardından Spears'ın çocuklarına bağırdığı, gizli çekilen bir video paylaştı.

