Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından karavan pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, hem başarılı oyunculuğu hem güçlü duruşu hem de eğlenceli kişiliğiyle biliniyor.
Oyuncu kimliğiyle tanınan Esra Dermancıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
Birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu son olarak 687 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından karavanın önünde çektiği pozunu paylaştı.
Mavi elbisesiyle dikkat çeken oyuncunun derin bacak dekoltesi dikkat çekti. Paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.
Paylaşıma "Asiye Karavan günlükleri..." notunu düştü. "Bacakların çok güzel", "Mavi sana çok yakışmış", "Yaşam koçu olmalısın" gibi yorumlar yapıldı.
Esra Dermancıoğlu, rol aldığı dizilerin yanı sıra zaman zaman yaptığı çıkışlar ve açıklamalarla magazin camiasında çok konuşulan isimlerden biri...