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Esra Erol'dan tatil pozu! Telefonunu elinden düşürmedi

27.07.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

39 yaşında olan ve senelerdir sunduğu programlarla kendisinden söz ettiren ünlü sunucu Esra Erol, ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programının sezon finali yapması sonrası soluğu tatilde aldı. Erol, önceki gün eşi Ali Özbir ve iki oğluyla beraber Yalıkavak'taki bir otelde görüntülendi. Oğlu yüzerken sevilen ismin gölgede saatlerce oturması dikkat çekti. Tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan güzel sunucu, gün boyu telefonunu elinden düşürmedi. İşte Erol'un tatil pozları...

ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programının sunucusu Esra Erol, sevilen programın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Eşi ve çocuklarıyla deniz ve güneşin tadını çıkaran Erol, gölgede oturarak ailesiyle keyifli vakitler geçirdi. Tatil anlarını ise sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. İşte o anlar...

Esra Erol'dan tatil pozları!

Ünlü sunucu Esra Erol, ekranlarda sıkça kendinden bahsettiren ve en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
ATV ekranlarında senelerdir yayınlanan ve ilgiyle izlenen "Esra Erol'da" programının sezon finali yapmasıyla beraber ünlü sunucu Esra Erol sezon yorgunluğunu atmak üzere tatile çıktı.

Güneşin tadını çıkardı

Güneşin tadını çıkardı
Soluğu tatilde alan Erol, geçtiğimiz gün eşi Ali Özbir ve iki oğluyla beraber Yalıkavak'taki bir otelde objektiflere yansıdı.
Güzel havanın tadını çıkaran ünlü sunucu telefonuyla ilgilendi ve eşi Ali Özbir ile beraber şezlongda oturup, sohbet etti.

Oğlu yüzdü, o izledi

Oğlu yüzdü, o izledi
Erol, bayramdan bu yana çıktığı tatilde ailesiyle fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sahilde de görüntülenen Erol'un suya girmediği ve gün boyu gölgede oturup denizde oynamakta olan çocuklarını izlediği söylendi.
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