Esra Erol'dan tatil pozu! Telefonunu elinden düşürmedi

ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programının sunucusu Esra Erol, sevilen programın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Eşi ve çocuklarıyla deniz ve güneşin tadını çıkaran Erol, gölgede oturarak ailesiyle keyifli vakitler geçirdi. Tatil anlarını ise sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. İşte o anlar...

Esra Erol'dan tatil pozları!

Ünlü sunucu Esra Erol, ekranlarda sıkça kendinden bahsettiren ve en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

ATV ekranlarında senelerdir yayınlanan ve ilgiyle izlenen "Esra Erol'da" programının sezon finali yapmasıyla beraber ünlü sunucu Esra Erol sezon yorgunluğunu atmak üzere tatile çıktı.

Güneşin tadını çıkardı Soluğu tatilde alan Erol, geçtiğimiz gün eşi Ali Özbir ve iki oğluyla beraber Yalıkavak'taki bir otelde objektiflere yansıdı.

Güzel havanın tadını çıkaran ünlü sunucu telefonuyla ilgilendi ve eşi Ali Özbir ile beraber şezlongda oturup, sohbet etti.