Estetiği abartan Tuğçe Özbudak kendini baştan yarattı

Adanalı dizisiyle büyük çıkış yakalayan Tuğçe Özbudak geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Kendini adeta baştan yaratan oyuncu hakkında çıkan estetik haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

İzleyici karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan 'Değirmencinin Kızı' filmi ile çıkan Tuğçe Özbudak, 2008 yılında Adanalı dizisinin başrolünde yer almış ve hayat verdiği 'Pınar' karkateriyle hafızalara kazınmıştı. O dönemde duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Özbudak şimdilerde bambaşka bir görünüme kavuştu.

Tuğçe Özbudak'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. 40 yaşındaki oyuncunun, Instagram sayfasından paylaştığı son kareleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Özbudak'ın son halini görenler kim olduğunu tanımakta zorlandı.

Tuğçe Özbudak, yaptığı açıklamada; "Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de siz bilirsiniz. Her 2-3 ayda bir, 15 sene önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim. Zaten saklamıyorum yaptırdığım işlemleri. Ama her seferinde yeni bir şey yaptırmışım gibi yazılması komik. Ayrıca 15 sene önceki haliyle kim aynı kalabilir ki? Yetooo" diyerek çıkan haberlere tepki gösterdi.