MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Estetiği abartan Tuğçe Özbudak kendini baştan yarattı

Estetiği abartan Tuğçe Özbudak kendini baştan yarattı

02.01.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 - 2010 yılları arasında atv'de izleyiciyle buluşan ve o döneme damgasını vuran 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Zaman içinde bambaşka bir görünüme kavuşan Tuğçe Özbudak'ın şimdiki halini beğenenler kadar eleştirenler de var.

Adanalı dizisiyle büyük çıkış yakalayan Tuğçe Özbudak geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Kendini adeta baştan yaratan oyuncu hakkında çıkan estetik haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Ekran görüntüsü 2023-01-02 101222

Ekran görüntüsü 2023-01-02 101232

İzleyici karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan 'Değirmencinin Kızı' filmi ile çıkan Tuğçe Özbudak, 2008 yılında Adanalı dizisinin başrolünde yer almış ve hayat verdiği 'Pınar' karkateriyle hafızalara kazınmıştı. O dönemde duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Özbudak şimdilerde bambaşka bir görünüme kavuştu.

Tuğçe Özbudak'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. 40 yaşındaki oyuncunun, Instagram sayfasından paylaştığı son kareleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Özbudak'ın son halini görenler kim olduğunu tanımakta zorlandı.

Ekran görüntüsü 2023-01-02 101251

Tuğçe Özbudak, yaptığı açıklamada; "Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de siz bilirsiniz. Her 2-3 ayda bir, 15 sene önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim. Zaten saklamıyorum yaptırdığım işlemleri. Ama her seferinde yeni bir şey yaptırmışım gibi yazılması komik. Ayrıca 15 sene önceki haliyle kim aynı kalabilir ki? Yetooo" diyerek çıkan haberlere tepki gösterdi.

Ekran görüntüsü 2023-01-02 101305

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Özbudak Oyuncu Pınar yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Sıfır ve ikinci el araba için zam mesaisi! Bugün öğlene kadar yüzde 4 zam geliyor

Sıfır ve ikinci el araba için zam mesaisi! Bugün öğlene kadar yüzde 4 zam geliyor

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

Türkiye’de yaşayan Arap dünyasının tescilli güzelinden milyonluk vurgun!

Türkiye’de yaşayan Arap dünyasının tescilli güzelinden milyonluk vurgun!

Suikasta uğrayan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!

Suikasta uğrayan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.