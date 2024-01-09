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Estetikle bambaşka biri olmuştu! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ın Boğaz manzaralı lüks evini görenler hayran kaldı

09.01.2024 14:32 | Son Güncelleme:
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncularından biri olan Zeynep Koçak, bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. Ünlü şarkıcı ile evliliğin eşiğinden dönen Koçak son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiriyor. Değişimiyle ağızları açık bırakan Zeynep Koçak bu defa Boğaz manzaralı eviyle gündem oldu.

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile hafızalarımıza kazınan ve bir dönem de Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak şimdilerde yaptırdığı imaj değişiklikleri ile gündemden düşmüyor.

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Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen Zeynep Koçak son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyor. Yazar, oyuncu ve senarist Zeynep Koçak şimdi de Boğaz manzaralı eviyle gündem oldu.
Temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Zeynep Koçak o anlarına 'Temizlik yapmıyor diyenler... Koltukları bile çektim!' notunu düştü.
Evinin manzarasını da göstermeyi ihmal etmeyen Zeynep Koçak'ın evini görenler hayran kaldı. Hem Boğaz manzaralı hemde bahçeli bir evde oturan Koçak'ın evi çok beğenildi.
Zeynep Koçak; Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da rol aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Koçak son olarak, Kubilay Aka ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı Sadece Arkadaşız dizisinde Sinem karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar Zeynep Koçak Oyuncu Oğuzhan Koç
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