Evlerindeki kitaplığın arkasında gizli oda bulan çift polise haber verdi! Komplo teorileri havada uçuştu... Bomba sığınağı,panik odası, silah kasası

Bir takip videosunda Aurora, yerel polisin gizli odayı araştırması için çağrıldığını ancak herhangi bir suça dair kanıt bulunmadığını açıkladı. TikToker, "Herhangi bir suç belirtisi görmediler. Toplanması gereken DNA kanıtına benzeyen hiçbir şey görmediler, ancak odanın nasıl saklandığından gerçekten etkilendiler ve bunun gerçekten harika olduğunu düşündüler." dedi.