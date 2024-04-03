Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Evlerindeki kitaplığın arkasında gizli oda bulan çift polise haber verdi! Komplo teorileri havada uçuştu... Bomba sığınağı,panik odası, silah kasası

    Evlerindeki kitaplığın arkasında gizli oda bulan çift polise haber verdi! Komplo teorileri havada uçuştu... Bomba sığınağı,panik odası, silah kasası

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.04.2024 09:02
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Lowa bölgesinde yaşayan bir çift dört yıldır yaşadıkları evlerinde kitaplığın arkasında gizli bir oda buldu. Büyük bir şaşkınlık yaşayan ikili gizli bölmede tuhaf bir durumla karşılaşma ihtimallerini düşünerek polise haber verdi. O anları saniye saniye paylaşan çift TikTok'ta gündem yarattı.

    TikTok'ta "kids_up_in_here" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Aurora Blazingstar dört yıldır yaşadıkları evde gizli bir oda olduğunu fark ettikleri anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde Aurora, kocasının duvarın bir bölümünü kenara iterek küçük bir odaya açılan açık metal kapıyı ortaya çıkardığını filme aldı. Gizli odayı bulduktan sonra durumu polise haber verdiklerini ifade eden Aurora, "Dört yıldır burada yaşıyoruz ve böyle bir odanın varlığından haberdar bile değiliz" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

     100 şirkete iş başvuru yaptı! Hepsinden reddedilince isyan etti

    100 şirkete iş başvuru yaptı! Hepsinden reddedilince isyan etti

     Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

    Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

     Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

     Olay yaratan terapi! Saati 100-150 dolar...

    Olay yaratan terapi! Saati 100-150 dolar...

    Yerel Seçim 2024

    Çift kitaplığın arkasındaki gizli odanın içinde gider, ampüllü işlevsel bir ışık, birkaç paspas ve paslı eşyalardan başka bir şey bulamadı. Çift, odanın eski ev sahipleri tarafından çeşitli potansiyel kullanım alanları olduğunu öne sürerek buranın bomba sığınağı, panik odası ve hatta silah kasası olabileceğini öne sürdü.

    TikTok kullanıcılarının büyük bir bölümü çiftin gizemli odasına yorum yapmak için adeta yorum bölümüne koştu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Cinayet odası diye bağırıyor bu. Kapıyı sadece dışarıdan açabiliyorsunuz, zeminde drenaj var ve zeminde paslanmalar mevcut" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle şeylerden inanılmaz korkuyorum" yorumunu yaptı.

    Bir takip videosunda Aurora, yerel polisin gizli odayı araştırması için çağrıldığını ancak herhangi bir suça dair kanıt bulunmadığını açıkladı. TikToker, "Herhangi bir suç belirtisi görmediler. Toplanması gereken DNA kanıtına benzeyen hiçbir şey görmediler, ancak odanın nasıl saklandığından gerçekten etkilendiler ve bunun gerçekten harika olduğunu düşündüler." dedi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz'

    Protestolarda silahlar meydana çıktı, asker şehre indi

    Protestolarda silahlar meydana çıktı, asker şehre indi

    900 liralık hesaba 29 bin liralık bahşiş bıraktı! Nedenini duyan anlamadı

    900 liralık hesaba 29 bin liralık bahşiş bıraktı! Nedenini duyan anlamadı

    Depreme havuzda yakalandı! Zor anlar

    Depreme havuzda yakalandı! Zor anlar

    Evlerindeki kitaplığın arkasında gizli oda buldular! Komplo teorileri gecikmedi

    Evlerindeki kitaplığın arkasında gizli oda buldular! Komplo teorileri gecikmedi

    Kıyafeti çocuk tema parkı için uygunsuz bulundu

    Kıyafeti çocuk tema parkı için uygunsuz bulundu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

    Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.