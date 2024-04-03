Evlerindeki kitaplığın arkasında gizli oda bulan çift polise haber verdi! Komplo teorileri havada uçuştu... Bomba sığınağı,panik odası, silah kasası

TikTok'ta "kids_up_in_here" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Aurora Blazingstar dört yıldır yaşadıkları evde gizli bir oda olduğunu fark ettikleri anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde Aurora, kocasının duvarın bir bölümünü kenara iterek küçük bir odaya açılan açık metal kapıyı ortaya çıkardığını filme aldı. Gizli odayı bulduktan sonra durumu polise haber verdiklerini ifade eden Aurora, "Dört yıldır burada yaşıyoruz ve böyle bir odanın varlığından haberdar bile değiliz" dedi.
Çift kitaplığın arkasındaki gizli odanın içinde gider, ampüllü işlevsel bir ışık, birkaç paspas ve paslı eşyalardan başka bir şey bulamadı. Çift, odanın eski ev sahipleri tarafından çeşitli potansiyel kullanım alanları olduğunu öne sürerek buranın bomba sığınağı, panik odası ve hatta silah kasası olabileceğini öne sürdü.
TikTok kullanıcılarının büyük bir bölümü çiftin gizemli odasına yorum yapmak için adeta yorum bölümüne koştu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Cinayet odası diye bağırıyor bu. Kapıyı sadece dışarıdan açabiliyorsunuz, zeminde drenaj var ve zeminde paslanmalar mevcut" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle şeylerden inanılmaz korkuyorum" yorumunu yaptı.
Bir takip videosunda Aurora, yerel polisin gizli odayı araştırması için çağrıldığını ancak herhangi bir suça dair kanıt bulunmadığını açıkladı. TikToker, "Herhangi bir suç belirtisi görmediler. Toplanması gereken DNA kanıtına benzeyen hiçbir şey görmediler, ancak odanın nasıl saklandığından gerçekten etkilendiler ve bunun gerçekten harika olduğunu düşündüler." dedi.