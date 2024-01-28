Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Her cuma namazına giden adamdı

Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'deki bir camide İmamoğlu ile bir vatandaş arasındaki cami tartışması büyük ses getirmişti. Vatandaşın "Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" tepkisine karşılık "Ben yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil" cevabını veren İmamoğlu için Fatih Portakal da bir açıklamada bulundu.



