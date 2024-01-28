Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Her cuma namazına giden adamdı

Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'deki bir camide İmamoğlu ile bir vatandaş arasındaki cami tartışması büyük ses getirmişti. Vatandaşın "Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" tepkisine karşılık "Ben yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil" cevabını veren İmamoğlu için Fatih Portakal da bir açıklamada bulundu.
Sözcü Tv Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, İmamoğlu ve vatandaş arasında geçen tartışma haberini sunduktan sonra üniversite yıllarından arkadaş olduğu Ekrem İmamoğlu'nun nasıl biri olduğunu anlattı.
Fatih Portakal, "Yiğidi öldür hakkını yeme. Ekrem her cuma namazına giden adamdı, futbolu çok severdi kalecilik yapardı. Bildiğim kadarıyla da üniversite takımının, fakülte takımının kalesini korurdu. İyi bir Trabzonsporluydu, orucunu da tutardı cuma namazına da giderdi.
Böyle bir adamdı, bir kereden bir kereye de ağzında kötü bir laf duymadım hakarette duymadım" dedi.
Portakal şöyle devam etti: "İşte Siyasal İslam bu hale getirdi ülkeyi. Secdeye başını koyduğunda onu Müslüman zannediyor, iyi bir Müslüman zannediyor. Kafa bu maalesef, zihniyet bu."