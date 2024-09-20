Fenerbahçe-Galatasaray maçını değerlendiren spor yorumcuları tansiyonun çok yüksek olacağını söyledi! "Bomba ihbarı yapıyorum"

"HAKEM, EN ÇOK KONUŞULAN İSİM OLACAK"

"Ev sahibi olmanın ve puan olarak geriden gelmenin etkisiyle F.Bahçe’yi bir adım önde görüyorum. G.Saray’a oranla daha durağan oynayan sarı-lacivertli ekibin birlikte oynama alışkanlığı biraz daha yüksek. Tempolu oyunda ise G.Saray ağır basıyor. Ama önde baskı ve yoğun tempo ile başlayacaklarını hiç sanmıyorum. Bir tarafta Mourinho etkisini diğer tarafta da Osimhen katkısını gözlemlemeye çalışacağımız bu derbide hakemin işi çok zor. Atilla Karaoğlan meslek hayatının en iyi maçını yönetse de mutlaka bir tarafın hışmına uğrayacak. Ve ne yazık ki maçın sonucu ne olursa olsun, yine en çok konuşulan isim olacak."