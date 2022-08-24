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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'le samimi dans görüntüleri olay olmuştu! Ünlü model eşinden ayrıldı

24.08.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in pati görüntüleri dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde erkekle samimi şekilde dans ederken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Marin'in bu kez de eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä ile olan görüntüleri sızdırıldı. Söz konusu görüntüler çok konuşulurken, Särkkä eşinden ayrıldığını duyurdu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir partide dans ettiği görüntülerin yankısı sürüyor. 36 yaşındaki başbakan Marin'in Finlandiyalı şarkıcı Olavi Uusivirta ile samimi bir şekilde dans ettiği görüntüler ülke gündeminde tartışma yarattı. Başbakan Marin, eşine ihanetle suçlanırken; Marin gizli bir ilişki yaşadıklarını kesin bir dille inkar etti.

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FİNLANDİYA BAŞBAKANI'YLA SAMİMİ DANSI SONRASI DUYURDU: BOŞANDIK

Söz konusu görüntülerin etkisi sürerken bu kez yeni bir video sızdırıldı. Marin'in ortaya çıkan yeni görüntüsünde bir kadınla samimi şekilde dans ettiği dikkat çekti.

DANS ETTİĞİ KADIN ESKİ GÜZELLİK KRALİÇESİ ÇIKTI

DANS ETTİĞİ KADIN ESKİ GÜZELLİK KRALİÇESİ ÇIKTI
İngiltere basını da sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri, "Finlandiya’nın parti düşkünü başbakanı" başlığı ile yayınladı. Öte yandan Marin'in dans ettiği kadının, Finlandiyalı sosyal medya fenomeni ve eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä olduğu belirtildi.

AYNI GECE ÇEKİLMİŞ

AYNI GECE ÇEKİLMİŞ
Görüntülerde Marin, aynı beyaz pantolon ve siyah kolsuz bluzu giyiyor. Bu da görüntülerin sızdırılan diğer videolarla aynı gece yani bu ayın başında çekilmiş olduğunu işaret ediyor.

ÜNLÜ MODELİ EŞİNDEN AYRILDI

ÜNLÜ MODELİ EŞİNDEN AYRILDI
Ünlü model ve eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä, sadece altı gün önce Instagram'da paylaştığı hikayede kocası Ossi Kivimäki ile ayrıldığını açıkladı. 2019 yılında Yunanistan'da evlenen çift, geçen yıl Helsinki'den uzaklaşma ve 100 yıllık bir ağaç evi 'hayallerindeki eve' dönüştürme planlarından bahsetmişti.
2012 yılında Dünya Güzellik Yarışmasında Finlandiya'yı temsil eden eski güzellik kraliçesi Särkkä, Finlandiya'da çok sayıda reality şovda yer aldı ve Instagram'da yüz bine yakın takipçisi ile ülkenin popüler sosyal medya fenomenlerinden biri.
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Anahtar Kelimeler:
Dans Finlandiya Sanna Marin parti
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