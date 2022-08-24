Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'le samimi dans görüntüleri olay olmuştu! Ünlü model eşinden ayrıldı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir partide dans ettiği görüntülerin yankısı sürüyor. 36 yaşındaki başbakan Marin'in Finlandiyalı şarkıcı Olavi Uusivirta ile samimi bir şekilde dans ettiği görüntüler ülke gündeminde tartışma yarattı. Başbakan Marin, eşine ihanetle suçlanırken; Marin gizli bir ilişki yaşadıklarını kesin bir dille inkar etti.

FİNLANDİYA BAŞBAKANI'YLA SAMİMİ DANSI SONRASI DUYURDU: BOŞANDIK

Söz konusu görüntülerin etkisi sürerken bu kez yeni bir video sızdırıldı. Marin'in ortaya çıkan yeni görüntüsünde bir kadınla samimi şekilde dans ettiği dikkat çekti.



DANS ETTİĞİ KADIN ESKİ GÜZELLİK KRALİÇESİ ÇIKTI İngiltere basını da sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri, "Finlandiya’nın parti düşkünü başbakanı" başlığı ile yayınladı. Öte yandan Marin'in dans ettiği kadının, Finlandiyalı sosyal medya fenomeni ve eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä olduğu belirtildi.



AYNI GECE ÇEKİLMİŞ Görüntülerde Marin, aynı beyaz pantolon ve siyah kolsuz bluzu giyiyor. Bu da görüntülerin sızdırılan diğer videolarla aynı gece yani bu ayın başında çekilmiş olduğunu işaret ediyor.

ÜNLÜ MODELİ EŞİNDEN AYRILDI Ünlü model ve eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä, sadece altı gün önce Instagram'da paylaştığı hikayede kocası Ossi Kivimäki ile ayrıldığını açıkladı. 2019 yılında Yunanistan'da evlenen çift, geçen yıl Helsinki'den uzaklaşma ve 100 yıllık bir ağaç evi 'hayallerindeki eve' dönüştürme planlarından bahsetmişti.