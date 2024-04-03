Fiziksel olarak tamamen sağlıklı! 28 yaşındaki depresyon hastası kadına ötenazi uygulanacak... Öleceği yeri bile belirledi

MYNET|DIŞ HABERLER 28 yaşındaki Hollandalı Zoraya ter Beek, ciddi zihinsel sağlık sorunları nedeniyle Mayıs ayında ötanazi yaptırmaya karar verdi. Hayatı boyunca depresyon, otizm ve borderline kişilik bozukluğuyla mücadele eden Beek, doktorların başka tedavi seçeneğinin kalmadığını söylemesi üzerine ötenaziye karar verdi.
Doktorlarının kendisine "Senin için yapabileceğimiz başka bir şey yok" demesi üzerine ötenazi yapmaya karar verdiğini söyleyen Beek, "Hiçbir zaman daha iyi olmayacak. Eğer kendimi daha iyi hissetmezsem ya da bir şeyler düzelmezse bunu yapma konusunda her zaman açıktım" dedi.
The Free Press'in haberine göre, işlem Beek'in iki kedisi ve sevgilisiyle birlikte yaşadığı evinde gerçekleştirilecek. Doktoru önce sakinleştirici verecek, ardından kalbini durduracak ilaç verecek. Sevgilisi de yanında olacak. Herhangi bir cenaze töreni düzenlenmeyecek ve cansız bedeni yakılacak. Külleri ise ormanda daha önceden kendisinin belirlediği bir alana serpilecek.
İşlemin evinde kanepede gerçekleştirileceğini söyleyen Beek, "Ben kanepede yerimi alacağım. Birkaç kez hazır olup olmadığımı soracak. İşlemleri başlatacak ve bana iyi yolculuklar dileyecek. Ya da benim durumumda güzel bir şekerleme çünkü insanların 'Güvenli yolculuk' demelerinden nefret ediyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Ölmekten biraz korkuyorum çünkü bu en büyük bilinmezlik. Sırada ne olacağını gerçekten bilmiyoruz; yoksa hiçbir şey yok mu? İşin korkutucu kısmı da bu." ifadelerini kullandı.
Hollanda 2001 yılında yardımlı intiharı yasal hale getiren dünyadaki ilk ülke oldu. O tarihten bu yana ötenazi nedeniyle ölenlerin sayısı giderek arttı. 2022'de ülkedeki tüm ölümlerin %5'ini oluşturdu. Bu durum, yasanın intiharı teşvik ettiğine inananların eleştirilerini artırdı.
Hollanda'daki Kampen İlahiyat Üniversitesi'nden sağlık etiği uzmanı Stef Groenewoud, "Ötanaziyi doktorlar ve psikiyatristler tarafından masaya getirilen kabul edilebilir bir seçenek olarak görüyorum. Özellikle psikiyatrik hastalıkları olan kişilerde ve özellikle psikiyatrik bozuklukları olan gençlerde, sağlık profesyonellerinin bunlardan eskisinden daha kolay vazgeçtiği bir olguyu görüyorum" dedi.