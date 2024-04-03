Fiziksel olarak tamamen sağlıklı! 28 yaşındaki depresyon hastası kadına ötenazi uygulanacak... Öleceği yeri bile belirledi

İşlemin evinde kanepede gerçekleştirileceğini söyleyen Beek, "Ben kanepede yerimi alacağım. Birkaç kez hazır olup olmadığımı soracak. İşlemleri başlatacak ve bana iyi yolculuklar dileyecek. Ya da benim durumumda güzel bir şekerleme çünkü insanların 'Güvenli yolculuk' demelerinden nefret ediyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Ölmekten biraz korkuyorum çünkü bu en büyük bilinmezlik. Sırada ne olacağını gerçekten bilmiyoruz; yoksa hiçbir şey yok mu? İşin korkutucu kısmı da bu." ifadelerini kullandı.