Galataport nerede ve nasıl gidilir? Survivor yarı finali nerede çekiliyor?

Dün Dominik'te gerçekleşen son oyunun ardından İstanbul'a dönen yarışmacılar bu akşam yarı final heyecanı yaşıyor. İstanbul'da düzenlenen yarı final, yarışmacının sıkı takipçileri tarafından nerede çekildiği araştırmaya başlandı. Peki Galataport nerede ve nasıl gidilir? Survivor yarı finali nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

Galataport nerede ve nasıl gidilir?

Fenomen yarışma Survivor'da yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finale kalan dört yarışmacı arasından bu akşam iki yarışmacı büyük finale gidecek.

SURVİVOR'UN YARI FİNALİ NEREDE ÇEKİLİYOR? İstanbul'a dönen yarışmacılar aileleri ve eski takım arkadaşları ile buluşurken, yarı finalin gerçekleştirildiği mekan merak konusu oldu.

GALATAPORT NEREDE? Survivor finalinin bu sene yapılacağı yer olan Galataport, İstanbul Karaköy'de bulunuyor. Yapım aşaması geçtiğimiz yıl tamamlanan Galataport, bu yıl Survivor'un finaline ev sahipliği yapıyor.

NASIL GİDİLİR? Canlı yayında izleyicinin dikkatini çeken Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde konumlanıyor. Galataport'ta kara ve deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir.