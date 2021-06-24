MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Galataport nerede ve nasıl gidilir? Survivor yarı finali nerede çekiliyor?

Galataport nerede ve nasıl gidilir? Survivor yarı finali nerede çekiliyor?

24.06.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da yarı final heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Aylardır Dominik Cumhuriyet'inde ter döken yarışmacılar için bugün büyük gün. Öte yandan canlı yayınlanan Survivor'un yarı finalinin nerede çekildiği izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Survivor yarı finali nerede çekiliyor? Galataport nerede ve nasıl gidilir? Detaylar haberimizde...

Dün Dominik'te gerçekleşen son oyunun ardından İstanbul'a dönen yarışmacılar bu akşam yarı final heyecanı yaşıyor. İstanbul'da düzenlenen yarı final, yarışmacının sıkı takipçileri tarafından nerede çekildiği araştırmaya başlandı. Peki Galataport nerede ve nasıl gidilir? Survivor yarı finali nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

Galataport nerede ve nasıl gidilir?

Fenomen yarışma Survivor'da yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finale kalan dört yarışmacı arasından bu akşam iki yarışmacı büyük finale gidecek.

SURVİVOR'UN YARI FİNALİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

SURVİVOR'UN YARI FİNALİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul'a dönen yarışmacılar aileleri ve eski takım arkadaşları ile buluşurken, yarı finalin gerçekleştirildiği mekan merak konusu oldu.

GALATAPORT NEREDE?

GALATAPORT NEREDE?
Survivor finalinin bu sene yapılacağı yer olan Galataport, İstanbul Karaköy'de bulunuyor. Yapım aşaması geçtiğimiz yıl tamamlanan Galataport, bu yıl Survivor'un finaline ev sahipliği yapıyor.

NASIL GİDİLİR?

NASIL GİDİLİR?
Canlı yayında izleyicinin dikkatini çeken Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde konumlanıyor. Galataport'ta kara ve deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir.
Öte yandan yarı finalde gerçekleştirilen SMS oylaması sonucu finalistliğe ilk veda eden isim kırmızı takımdan Aleyna oldu. Son ikiye kalacak finalistler ise halen merak konusu olmaya devam ediyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Müjdemi isterim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Müjdemi isterim

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.