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  4. Galatasaray'dan hatalı gol yiyen Strakosha'nın sevgilisi bir içim su çıktı!

Galatasaray'dan hatalı gol yiyen Strakosha'nın sevgilisi bir içim su çıktı!

17.09.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Lazio maçında hatalı gol yiyerek İtalyan ekibinin sahadan yenik ayrılmasına sebep olan kaleci Strakosha’nın sevgilisi Esther Adjoa Asiedu, güzelliğiyle mest etti.

UEFA Avrupa Ligi’nde E Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, dün gece grubun favori ekiplerinden Lazio karşısında sahadan 1-0’lık skorla zaferle ayrıldı ve ülkemiz adına önemli bir galibiyete imza attı. Maçın tek golü ise İtalyan temsilcisinin kalecisi Thomas Strakosha’nın maçın 67. dakikasında yaptığı büyük hata sonrası geldi. Strakosha, Galatasaray'dan yediği hatalı gol sonrası dikkatleri üzerine çekti. Arnavut futbolcunun sevgilisi Esther Adjoa Asiedu'nun cesur Instagram paylaşımları olay oldu.

İşte Esther Adjoa Asiédu'nun nefes kesen Instagram pozları:

Galatasaray, sağ kanaattan atak yaptığı sırada Morutan’ın içeri kestiği ortada defans oyuncusu Lazzari, topu rastgele havalandırdı. Kaleye doğru yönelen topu tutmak isteyen 26 yaşındaki kaleci Strakosha, topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu.
Maç da bu skorla tamamlandı ve deplasman ekibi başarılı kalecinin yaptığı hata sonucu, İstanbul’dan eli boş döndü.
Kaleci Thomas Strakosha'nın sevgilisi Esther Adjoa Asiédu, Lazio'nun yaşadığı bu talihsizlik sonrası tüm dikkatleri üzerine topladı.
Mankenlik yapan Asiédu, sınır tanımayan pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor.
Hollanda'da yaşayan güzel mankenin, Instagram'da 10 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü İtalya
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