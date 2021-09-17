Galatasaray'dan hatalı gol yiyen Strakosha'nın sevgilisi bir içim su çıktı!

UEFA Avrupa Ligi’nde E Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, dün gece grubun favori ekiplerinden Lazio karşısında sahadan 1-0’lık skorla zaferle ayrıldı ve ülkemiz adına önemli bir galibiyete imza attı. Maçın tek golü ise İtalyan temsilcisinin kalecisi Thomas Strakosha’nın maçın 67. dakikasında yaptığı büyük hata sonrası geldi. Strakosha, Galatasaray'dan yediği hatalı gol sonrası dikkatleri üzerine çekti. Arnavut futbolcunun sevgilisi Esther Adjoa Asiedu'nun cesur Instagram paylaşımları olay oldu.

İşte Esther Adjoa Asiédu'nun nefes kesen Instagram pozları:

Galatasaray, sağ kanaattan atak yaptığı sırada Morutan’ın içeri kestiği ortada defans oyuncusu Lazzari, topu rastgele havalandırdı. Kaleye doğru yönelen topu tutmak isteyen 26 yaşındaki kaleci Strakosha, topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu.

Maç da bu skorla tamamlandı ve deplasman ekibi başarılı kalecinin yaptığı hata sonucu, İstanbul’dan eli boş döndü.

Kaleci Thomas Strakosha'nın sevgilisi Esther Adjoa Asiédu, Lazio'nun yaşadığı bu talihsizlik sonrası tüm dikkatleri üzerine topladı.

Mankenlik yapan Asiédu, sınır tanımayan pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor.