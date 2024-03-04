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  4. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu kocaman oldu! Pozlarını paylaştı

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu kocaman oldu! Pozlarını paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.03.2024 12:17
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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 3 yıl sonra ayrılık kararı alan ikilinin bir oğullar bulunuyor. Maneviyata yönelen Uğur Pektaş sosyal medyadan oğluyla pozlarını paylaştı.

Survivor yarışması ile adını duyurduktan sonra Arka Sokaklar dizisinin Murat Komiser'i olarak hafızalara kazınan Uğur Pektaş kariyerinin zirvesinde ekranlardan uzaklaştı.

Sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olan Uğur Pektaş, maneviyata yönelmiş kendine bambaşka bir yol çizmişti. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi kadar oğlu da merak ediliyor.

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Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş'ın oğlu kocaman oldu. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murat babasının kopyası oldu.
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Uğur Pektaş oğluyla bazı pozlarını Instagram hesabında başa sabitleyince pek çok beğeni aldı.

Chef GPT

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Anahtar Kelimeler:
Uğur Pektaş arka sokaklar ele
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