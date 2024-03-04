Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu kocaman oldu! Pozlarını paylaştı

Survivor yarışması ile adını duyurduktan sonra Arka Sokaklar dizisinin Murat Komiser'i olarak hafızalara kazınan Uğur Pektaş kariyerinin zirvesinde ekranlardan uzaklaştı.

Sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olan Uğur Pektaş, maneviyata yönelmiş kendine bambaşka bir yol çizmişti. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi kadar oğlu da merak ediliyor.

Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş'ın oğlu kocaman oldu. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murat babasının kopyası oldu.



Uğur Pektaş oğluyla bazı pozlarını Instagram hesabında başa sabitleyince pek çok beğeni aldı.

