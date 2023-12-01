Göğüslerini büyütmesi ve cesur tarzıyla konuşuluyordu! Megan Fox'tan bomba çıplaklık itirafı

"Modayla garip bir ilişkim oldu çünkü çok uzun zamandır aslında ünlü olmayı, üzerimde asılı olan bu imajı, olmam gereken kişiyi reddediyordum. Bu yüzden uzun bir süre modadan kaçtım ve eşofman ya da spor kıyafetlerinden başka bir şey giymeden yaşadım. Ama son zamanlarda modayı yeniden keşfettim" diyen Megan Fox şu ifadeleri kullandı: