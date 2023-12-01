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Göğüslerini büyütmesi ve cesur tarzıyla konuşuluyordu! Megan Fox'tan bomba çıplaklık itirafı

01.12.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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Özel hayatıyla olduğu kadar iddialı tarzıyla da sık sık adından söz ettiren dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, son dönemde göğüslerini büyüterek hayranlarından tepki görmüştü. Modayla ve giyim tarzıyla ilgili de konuşan Fox, bazen 'çıplak' olma ihtiyacı hissettiğini itiraf etti.

Şarkıcı Machine Gun Kelly ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ABD'li oyuncu Megan Fox son dönemde göğüslerini büyütüp erotik pozlar verdiği için eleştiriliyordu.

Kendisine estetikle çok değiştirdiğini düşüne hayranları oyuncuyu topa tutmuştu. Fox, son olarak Women's Wear Daily'ye (WWD) yaptığı samimi açıklamalar ile adından söz ettirdi.


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ŞAŞIRTAN SÖZLER

37 yaşındaki güzel oyuncu, "Sanırım pek çok insan ilgiden hoşlandığım izlenimine kapılıyor. Bu komik, çünkü aslında çok içe dönük biriyim. Keşke ilgiyi sevseydim. Çok eğlenirdim. Ama anksiyetem var ve asla evimden çıkmak istemiyorum" diye konuştu.

"Modayla garip bir ilişkim oldu çünkü çok uzun zamandır aslında ünlü olmayı, üzerimde asılı olan bu imajı, olmam gereken kişiyi reddediyordum. Bu yüzden uzun bir süre modadan kaçtım ve eşofman ya da spor kıyafetlerinden başka bir şey giymeden yaşadım. Ama son zamanlarda modayı yeniden keşfettim" diyen Megan Fox şu ifadeleri kullandı:

"Modayı şu anda kim olduğumu yansıtacak şekilde kullanmayı öğreniyorum. Ama uzun bir süre bunu kullanmadım çünkü 'peki, ben kimim' şeklindeki varoluşsal sorunlardan dolayı acı çekiyordum.

Şu anda bol parçalar ya da o kadar da açık olmayan şeyler giymeyi deniyorum. Ama bazen bir yanım da 'Hayır, bugün çıplak olmalıyım' diyor. Tutarlı bir tarzım yok. Her şey o anda ne hissettiğime bağlı."

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Megan Fox Oyuncu ünlü oyuncu
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