Gülşen ve Nesrin Cavadzade'nin dansı olay oldu! Beğeni ve yorum yağdı

Yüzyıllık Mühür, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Gülşen paylaşımı gündem oldu.
Nesrin Cavadzade ve Gülşen yaptıkları cesur paylaşımlar ve başarılı kariyerleriyle sık sık gündeme geliyor.
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Gülşen şarkı söylediği esnada dans ettiği görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı. Cavadzade paylaşıma, "Bunlar iyi günlerse, daha iyi günlerimizi düşünemiyorum" notunu düştü.
Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı. Paylaşıma ünlü isimlerin hayranları beğeni ve yorum yaptı.