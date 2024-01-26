MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel'in kızıl saçları çok konuşulmuştu... Ama kızıl sevdası kısa sürdü! Oyuncu tekrardan imaj değiştirdi

Hande Erçel'in kızıl saçları çok konuşulmuştu... Ama kızıl sevdası kısa sürdü! Oyuncu tekrardan imaj değiştirdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 13:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile olan birlikteliğiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel'in kızıla boyattığı saçları uzunu süre konuşulmuştu. Erçel'in kızıl sevdası kısa sürdü. Ünlü oyuncu eski saç rengine geri döndü.

Saç renginde değişiklik yapan Hande Erçel, kısa süredir sık sık imaj değiştiriyor. Saçında tekrar farklılık yapan Hande Erçel, o anları paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

TARZINI TEKRAR YENİLEDİ

Her hareketiyle ve her paylaşımıyla gündem olan Hande Erçel son zamanlarda aşk hayatıyla çok konuşuluyor.

Hakan Sabancı ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Saçlarını kızıla boyatan oyuncunun imajı çok konuşulmuştu.

Saçlarını kızıla boyatarak tarz değişikliğine giden ünlü oyuncu Hande Erçel, eski saçlarına geri döndü.

Oyuncu Instagram hesabındaki son paylaşımıyla eski saç rengine kavuştuğunu duyurdu. Eski saç rengine kavuşan oyuncunun saçlarını ördüğü görüldü.

Öte yandan Erçel, oyunculuğuna yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuşmuştu. Erçel "Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Oyuncu erçel
En Çok Okunan Haberler
CHP'den İnce'ye aynı sertlikte yanıt! İnce'nin isteklerini sıralayıp tepki gösterdi

CHP'den İnce'ye aynı sertlikte yanıt! İnce'nin isteklerini sıralayıp tepki gösterdi

Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı!

Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı!

Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Detaylar ortaya çıktı! Motokuryeyi boğarak, baldızını döverek öldürmüş

Detaylar ortaya çıktı! Motokuryeyi boğarak, baldızını döverek öldürmüş

Boey'de son dakika! Anlaşma sağlandı, Alman devi özel jet gönderdi...

Boey'de son dakika! Anlaşma sağlandı, Alman devi özel jet gönderdi...

Emekli maaş zammında yeni iddia! Seçimleri hatırlattı, tarih verdi! "Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak!"

Emekli maaş zammında yeni iddia! Seçimleri hatırlattı, tarih verdi! "Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.