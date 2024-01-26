Hande Erçel'in kızıl saçları çok konuşulmuştu... Ama kızıl sevdası kısa sürdü! Oyuncu tekrardan imaj değiştirdi

Öte yandan Erçel, oyunculuğuna yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuşmuştu. Erçel "Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın" demişti.