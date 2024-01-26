Hande Erçel'in kızıl saçları çok konuşulmuştu... Ama kızıl sevdası kısa sürdü! Oyuncu tekrardan imaj değiştirdi

Saç renginde değişiklik yapan Hande Erçel, kısa süredir sık sık imaj değiştiriyor. Saçında tekrar farklılık yapan Hande Erçel, o anları paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Her hareketiyle ve her paylaşımıyla gündem olan Hande Erçel son zamanlarda aşk hayatıyla çok konuşuluyor.
Hakan Sabancı ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Saçlarını kızıla boyatan oyuncunun imajı çok konuşulmuştu.
Saçlarını kızıla boyatarak tarz değişikliğine giden ünlü oyuncu Hande Erçel, eski saçlarına geri döndü.
Oyuncu Instagram hesabındaki son paylaşımıyla eski saç rengine kavuştuğunu duyurdu. Eski saç rengine kavuşan oyuncunun saçlarını ördüğü görüldü.
Öte yandan Erçel, oyunculuğuna yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuşmuştu. Erçel "Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın" demişti.